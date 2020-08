Cultura > Arte > 13 Agosto 2020

Mosaico&Mosaici 2020 - mostra

Spilimbergo (PN) - L’esposizione Mosaico&Mosaici 2020 è una buona occasione per riscoprire il mosaico storico e moderno, per promuovere il mosaico contemporaneo, ma soprattutto per valorizzare la creatività e le opere dei giovani mosaicisti.



Momento importante per gli allievi della Scuola Mosaicisti del Friuli, la Mostra Mosaico&Mosaici è allestita nella sede della Scuola Mosaicisti del Friuli in via Corridoni n.6 a Spilimbergo e rimarrà aperta dal 01 al 30 agosto tutti i giorni nei seguenti orari: 10.00 /12.30 – 16.30 / 20.00.





Scuola Mosaicisti del Friuli



via Corridoni 6,

33097 – Spilimbergo (PN)

tel. 0427.2077, fax : 0427.3903

web: www.scuolamosaicistifriuli.it