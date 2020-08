Cultura > Arte > 13 Agosto 2020

Il nuovo Museo Friulano della Fotografia

Udine (UD) - E' da visitare il nuovo Museo Friulano della Fotografia, completamente riallestito negli spazi recentemente ristrutturati del Castello di Udine: un percorso articolato in otto sale in una cornice suggestiva e con un punto di vista privilegiato sulla città.



Il nuovo allestimento è volto a valorizzare gli archivi conservati in Fototeca recuperando il ruolo della fotografia storica come opera d’arte.



La Fototeca dei Civici Musei è una realtà molto importante conosciuta da studiosi, ricercatori ed appassionati di fotografia.

Si è sviluppata a partire dalla fine dell’Ottocento per documentare le opere conservate dai musei udinesi e si è arricchita grazie ad acquisizioni, donazioni e depositi.

Il ricco patrimonio, costituito da oltre 200.000 immagini permette di ricostruire la storia di Udine e del Friuli dalla seconda metà dell’Ottocento agli anni Settanta del Novecento.



Il percorso del Museo Friulano della Fotografia è rivolto ad un vasto pubblico, a coloro che conoscono il territorio e a quanti lo visitano per la prima volta, agli appassionati di fotografia e a chi vuole scoprirne la storia.

Stampe vintage si alternano a digitalizzazioni elaborate nei multimediali per narrare delle “storie per immagini” e proporre i diversi temi rinvenibili negli scatti di fotografi friulani e non solo.



La prima sala è dedicata alla storia della fotografia con la quale si interseca la storia degli studi fotografici udinesi ed un excursus sulle collezioni.

Seguono una sala dedicata al ritratto in studio e una alla fotografia di paesaggio.

Una sala è interamente dedicata a Udine attraverso le fotografie si racconta la storia della città, dall’annessione al regno d’Italia ad oggi.

Uno spazio è riservato alle tradizioni e ai costumi, mentre altra sala è dedicata agli strumenti fotografici e per la visione delle fotografia.

Non potevano infine mancare il ricordo della Prima Guerra Mondiale e il Fondo Augusto Luxardo, parte della Biblioteca d’Arte dei musei.



www.civicimuseiudine.it