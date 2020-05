Notizie > Manifestazioni > 25 Maggio 2020

AdessoCinema - tanti film e documentari anche gratuiti

Udine (UD) - Sulla piattaforma streaming curata da Visionario, Cinemazero e Cineteca del Friuli sono visibili gratuitamente diversi film e documentari.



In esclusiva su AdessoCinema, la piattaforma streaming pensata e curata dal Visionario di Udine, Cinemazero di Pordenone e La Cineteca del Friuli interessanti iniziative, molte gratuite, legate all'audiovisivo.



www.adessocinema.it



* Nella foto

Primavera

Annedi Delli Zotti, Antonio Seguini de Santi, ITA, 1958



Un tripudio di forme e colori sul risveglio della natura in primavera, dalle Alpi Carniche alle lagune di Grado e Marano, enfatizzato dalla Suite No. 1 del Peer Gynt di Edvard Grieg.