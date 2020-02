Cultura > Arte > 24 Febbraio 2020

Icons of Art - arte del mosaico

Pordenone (PN) - Mostra Icons of Art presso il Museo di storia naturale, con la direzione artistica di Guglielmo Zanette.



Il percorso espositivo comprende una decina di opere, tutti pezzi unici realizzati da studenti e studentesse della Scuola Mosaicisti del Friuli, frutto di una accurata selezione: 5 realizzati nell’ambito della quinta edizione del concorso Mosaic Young Talent e 5 realizzati nell’ambito del Bando nazionale “Per Chi Crea”, indetto da SIAE e MiBAC.



A essi si aggiunge l’omaggio speciale a Leonardo Da Vinci, realizzato da Denise Toson, giovane mosaicista di Sequals, già ambasciatrice, dell’arte musiva al Marin Moca, Museo di arte contemporanea della California, che, sempre per iniziativa dell’Associazione Naonis, ha ospitato la 50 Faces Collection.



Un nuovo formato (45 x 45 cm) più grande rispetto a quello dei concorsi precedenti, favorisce l’esposizione delle opere nei musei e nelle gallerie d’arte internazionali. Lo sviluppo di innovazioni tecniche a livello musivo è mirato ad aumentare l’effetto tridimensionale dei ritratti.



La collocazione vuole mettere in evidenza la qualità e l’origine dei materiali utilizzati: pietre e marmi provenienti dalle “viscere” della terra, espressione della sua storia geologica, smalti veneziani frutto di ingegno e processi chimici.



Infine il contenuto. Il focus dei personaggi ritratti si concentra su artisti italiani che hanno avuto particolare fortuna all’estero e artisti americani di origine italiana, che hanno fama internazionale.



In mostra, oltre alla Dama con Ermellino di Denise Toson si potranno ammirare i ritratti musivi di Luciano Pavarotti di Debora Franco, Loredana Berté di Annachiara Felcher, LP Laura Pergolizzi di Elenalucia Maggioletti, Madonna di Ilaria Nonino, Lady Gaga di Francesca Cafarelli, Eleonora Duse di Stella Zannier, Al Pacino di Enzo Subiaz, Christina Ricci di Viviana Mora Strohmenger, Frank Sinatra di Stefano Marroffino, Alicia Keys di Sabrina Kurdic.



Le opere esposte costituiscono un primo nucleo di una collezione che verrà sviluppata i n tal senso nel corso di due anni, rafforzando il legame già avviato tra Friuli Venezia Giulia e USA, con l’esposizione e la residenza artistica del Marin Moca. Non mancheranno ritratti di personalità di origine friulana, come il pugile Primo Carnera.



Dove

Museo civico di storia naturale

Via della Motta, 16 – Pordenone

info 0434392950