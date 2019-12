Cultura > Musica > 22 Dicembre 2019



A Udine la Strauss Festival Orchester di Vienna

Udine (UD) - Ritorna al Teatro Nuovo Giovanni da Udine per l’attesissimo appuntamento di San Silvestro la Strauss Festival Orchester di Vienna, protagonista di una tradizione musicale gioiosa e spensierata che non ha uguali al mondo. I travolgenti ritmi di danza, le polke, i valzer e le celebri arie d’operetta che hanno reso famosa in tutto il mondo la famiglia Strauss risuoneranno nell’impareggiabile interpretazione dello storico complesso viennese diretto da Peter Guth, musicista di acclarata fama nonché fondatore dell’ensemble tradizionalmente di casa sul nostro palcoscenico.



Spumeggiante, affascinante, magica, la Strauss Festival Orchester cui l’affezionato pubblico del Giovanni da Udine tributa immancabilmente tutto il suo caloroso affetto, saluterà con il suo incontrastato brio l’arrivo del 2020: ad affiancarla le brillanti voci dei solisti Ethel Merhaut e Franz Gürtelschmied, interpreti delle più belle melodie tratte dalle amatissime operette di Johann Strauss, Franz Lehár e von Suppè.