Pordenone Experience

Pordenone (PN) - Un’esperienza unica e inedita per immergersi nel lavoro del grande artista rinascimentale Giovanni Antonio de’ Sacchis detto Il Pordenone e cogliere particolari altrimenti non visibili. Una documentazione fotografica digitalizzata in alta definizione che resterà patrimonio della città.



Immagini in altissima risoluzione, presentate sotto forma di una inedita scenografia virtuale frutto di tecnologie innovative e moderne tecniche di imaging, permetteranno ai visitatori di vedere gli affreschi del Pordenone presenti in alcune chiese della città e in tante chiese della provincia.



Le immagini coinvolgeranno il pubblico in una full immersion spettacolare, offrendo la possibilità di scoprire particolari delle opere non altrimenti visibili.



Grazie allo spettacolare sistema di proiezioni messo a punto dagli esperti di installazioni multimediali e scenografie virtuali gli spettatori vedranno scorrere sulle pareti i dettagli delle grandi tele e dei cicli ad affresco realizzati dal Pordenone in oltre un trentennio, entrando in contatto con l’evoluzione tecnica e stilistica del pittore da punti di vista ravvicinati spesso preclusi al visitatore nelle singole chiese che custodiscono tali opere.



L’esperienza visiva sarà accompagnata da suggestioni sonore e dai brevi commenti di una voce fuori campo.



La possibilità di uno specifico approfondimento storico-artistico dei dipinti sarà invece offerta ai fruitori da una parte espositiva iniziale didattica dove una linea del tempo collocherà i dipinti nel loro periodo storico e da alcuni touch-screen, attraverso i quali sarà possibile muoversi digitalmente all’interno delle chiese del Friuli occidentale decorate dal Pordenone. Cliccando sulle opere evidenziate gliutenti otterranno informazioni critiche su di esse tramite sintetici testi esplicativi, curati dagli storici dell’arte Fulvio Dell’Agnese e Mara Prizzon.



La mostra è curata dal prof. Fulvio Dell’Agnese con il progetto scenografico e le tecnologie di 4DODO, le riprese fotografiche di Michele Battistuzzi e gli allestimenti di Delta Studios.



08/12/2019 al 16/02/2020

Galleria Harry Bertoia – Corso Vittorio Emanuele II, 64 – Pordenone



info: mostrapordenone.it