Notizie > Incontri > 06 Dicembre 2019



Cantine Aperte a Natale

Varie Sedi (GO) - Torna anche quest’anno l’appuntamento con Cantine Aperte a Natale, l’evento che raccoglie gli enoturisti in centinaia di cantine in tutta Italia per brindare alle feste di fine anno insieme al Movimento Turismo del Vino.

A partire da inizio dicembre, Cantine Aperte a Natale trasforma i luoghi del vino in mercatini natalizi e apre le porte delle aziende anche nel periodo delle feste, fra maxi panettoni, degustazioni, acquisti locali e attività rivolte ai più piccoli, come cacce al tesoro tra le botti, favole di Natale sotto l’albero e laboratori sensoriali.

L’appuntamento sarà infatti l’occasione giusta per pensare ai regali di Natale, prediligendo oggetti, prodotti e cesti di artigiani e produttori locali.

MTV Friuli Venezia Giulia attende il Natale con degustazioni, visite in cantina, percorsi enogastronomici e presepi all’aperto. Spazio anche all’arte, con mostre di pittura in cantina, e alla natura con la collaborazioni di erboristi che, partendo dai sentori dei vini, illustreranno le proprietà di alcune piante officinali e degli elementi nutritivi presenti nei vini stessi.



Maggiori informazioni: www.movimentoturismovino.it