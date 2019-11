Cultura > Arte > 19 Novembre 2019



Ceramiche romane a Udine

Udine (UD) - E' in corso a Udine la mostra dal titolo “Dalle mani del ceramista. Materiali in terracotta nel Friuli romano”.

L'esposizione allestita al Castello di Udine è a cura di Paola Visentini, con la collaborazione delle archeologhe Paola Ventura, della Soprintendenza Archeologia belle arti e paesaggio del Friuli Venezia Giulia, e Tiziana Cividini e con il sostegno della Regione Friuli Venezia Giulia.



Nella ricorrenza dei 2200 anni dalla fondazione di Aquileia, la mostra “Dalle mani del ceramista” e il suo catalogo si prefiggono di raccontare il mondo romano attraverso una categoria di materiali molto diffusa in archeologia: i reperti in terracotta.



Il percorso della mostra si snoda attraverso la produzione di materiali in terracotta di epoca romana provenienti dal Friuli e tratterà gli aspetti vascolari, decorativi, funzionali e la diffusione commerciale della produzione fittile in età romana, quale indicatore importantissimo dei modi di vita e dei rapporti commerciali e culturali delle genti romane del Friuli.



Nel corso della durata dell’esposizione è disponibile un’attività didattica di supporto per scuole, adulti e turisti, mirata alla comprensione complessiva del percorso in cui si articola la mostra: visite guidate in italiano, inglese, francese, tedesco, sloveno, Lingua Italiana dei Segni e attività laboratoriali.



informazioni: 0432.1272591