Bill Evans apre Il Volo del Jazz

Sacile (PN) - Il Volo del Jazz, la rassegna creata da Circolo Controtempo, con la direzione artistica di Loris Nadal porta in Friuli gli storici protagonisti del jazz internazionale ma anche ciò che di meglio ribolle nel panorama attuale, così che, accanto ai nomi celebri, trovano spazio contributi innovativi, freschi, originali.



Attesissimo per l’apertura della manifestazione ad inizio novembre, il sassofonista statunitense Bill Evans sul palco del Teatro Zancanaro di Sacile. Evans ha alternato a una carriera da solista di livello mondiale la collaborazione con grandi nomi come Miles Davis.

Il gruppo capitanato da Evans è composto da Simon Oslender

alle tastiere, Claus Fischer al basso e Wolfgang Haffner alla batteria.



www.controtempo.org