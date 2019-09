Notizie > Incontri > 27 Settembre 2019



Al Castello di Spessa la più grande torta nuziale dell’Isontino, di foggia ottocentesca

Capriva del Friuli (GO) - In occasione della manifestazione Castelli Aperti, organizzata dal Consorzio Salvaguardia Castelli Storici del Friuli Venezia Giulia, aprirà le porte al pubblico domenica 6 ottobre.



Per tutta la giornata al Castello di Spessa si potranno così visitare la chiesetta, i saloni storici arredati con mobili, quadri, porcellane d’epoca e le cantine storiche, scavate in profondità sotto il castello, dove ha luogo l'affinamento dei vini prodotti dall'omonima azienda. Sono le più antiche e scenografiche del Collio e si sviluppano su due livelli: quello superiore risale al periodo medievale, il secondo, che si trova a 18 metri di profondità, è un bunker militare realizzato nel 1939 dall’esercito italiano ed utilizzato sia da quello tedesco che da quello americano come avamposto fino alla fine della Seconda Guerra Mondiale.

Ora ha il compito ben più gradevole e pittoresco di custodire al meglio le barriques, grazie alle ideali temperatura e umidità. Nel Wine Shop Casanova, ricavato in rustici edifici all’entrata del castello, sarà offerto un assaggio di un pregiato vino del Castello.



Anche il parco storico che circonda il maniero sarà aperto ai visitatori: per omaggiare il suo più illustre ospite vi è stata tracciata una romantica passeggiata letteraria fra alberi secolari, bersò, balconate ornate di statue, con 10 tappe scandite da sorta di pagine di libro in ferro battuto, dove sono incise frasi di Casanova sull’amore, le donne, l’amicizia, la vita.



E per rimanere in tema di romanticismo, la curiosità della giornata sarà la monumentale torta nuziale da record di foggia ottocentesca, esposta al centro della Sala degli specchi, ex Salone delle feste del castello ed ora riservata ad ospitare eventi.



A realizzarla sarà il giovane e talentuoso pasticcere goriziano Federico De Luca dell’Oca Golosa, che per realizzarla si è ispirato a quella di un famoso matrimonio, che sarà svelato solo il giorno di Castelli Aperti.



La torta, con i suoi dolci strati, sarà così alta da toccare quasi il soffitto. Una vera meraviglia, alla cui creazione darà il suo contributo anche la Fioreria Musina, creandone il contorno floreale. Eccellenze locali, dunque, che si mobiliteranno insieme per creare la più grande e scenografica torta nuziale dell’Isontino.



Visite guidate sono in programma all’inizio di ogni ora dalle 10 alle 12 e dalle 14 alle 18.



Biglietti: interi 7 €; ridotti 3,50 €



Castello di Spessa Golf & Wine Resort

Via Spessa, 1 - Capriva del Friuli (GO)

www.castellodispessa.it