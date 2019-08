Notizie > Incontri > 18 Agosto 2019



L'Acqua - incontro sul tema presso il Museo Etnografico

Udine (UD) - Al Museo Etnografico di Udine un itinerario per grandi e piccoli focalizzato sulle ampie valenze che ruotano intorno all’acqua.

L’appuntamento è per mercoledì 28 agosto alle ore 15 al Museo Etnografico del Friuli.

L’obiettivo principale è riscoprire l’acqua come risorsa, fonte di sostentamento, bene per l’uomo e le sue attività, l’ambivalenza di aspetti positivi e negativi, ma anche i significati sacri e simbolici.



Un viaggio lungo le sale del Museo Etnografico che ha come tema l’acqua, i suoi svariati utilizzi, gli impieghi nella vita tradizionale e i suoi significati di ieri e di oggi.



Seguendo una mappa, stanza per stanza saranno proposti giochi e attività rivolti ai bambini per scoprire i diversi valori dell’acqua. Il percorso sarà sviluppato in modo da offrire l’opportunità di una visita tematica adatta anche per gli adulti accompagnatori.



Ingresso libero.



Per informazioni e prenotazioni:

Museo Etnofrafico del Friuli

Via Grazzano 1 - Udine

T. 0432-1272920