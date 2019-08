Cultura > Musica > 10 Agosto 2019



Al Teatro Verdi di Pordenone la Gustav Mahler JugendOrchester

Pordenone (PN) - Sarà il Teatro Verdi di Pordenone la sede di preparazione del Summer Tour 2019 della Gustav Mahler JugendOrchester, che farà tappa nelle capitali europee della grande musica - da Salisburgo ad Amsterdam, Dresda, Essen, Francoforte, Lisbona - e che prenderà il via con i due suggestivi concerti del 15 agosto, nella splendida Basilica di Aquileia, e la sera dopo nella suggestiva location Snaidero di Majano, per poi tornare al Verdi di Pordenone con due spettacolari concerti in programma martedì 3 e mercoledì 4 settembre.



Entra così nel vivo la grande estate musicale di Pordenone con la full immersion produttiva della Gustav Mahler Jugendorchester, sostenuta dalla Regione Friuli Venezia Giulia – Promoturismo e affidata a un talentuoso “trainer”, il direttore austriaco Tobias Wögerer, reduce dai concerti GMJO a Lisbona in Febbraio 2019. Ad Aquileia e a Majano Tobias Wögerer dirigerà due capolavori assoluti, il famoso Adagio e Fuga KV 546 di Wolfgang Amadeus Mozart e la Sinfonia No. 8 in Do maggiore (“Grande”) di Franz Schubert.



Tutto è pronto, dunque, per accogliere la GMJO, la prestigiosa compagine fondata a Vienna da Claudio Abbado, centocinquanta strumentisti giovanissimi di vari Paesi europei, impegnati in una delle più note Orchestre sinfoniche del mondo: vivranno a Pordenone e in Friuli Venezia Giulia un’esperienza speciale e rileggeranno alcuni immortali capolavori di grandi Maestri, riproposti con l’energia, il vigore, il talento e l’entusiasmo di musicisti destinati a ruoli di primo piano sulla scena internazionale. L’Orchestra arriverà al Teatro Verdi giovedì 8 agosto e aprirà un inteso ciclo di prove a sezioni in varie sedi della città (Teatro Verdi, Biblioteca, ex Convento San Francesco, Palazzo Sbrojavacca).



Sarà poi attesa, martedì 13 agosto, alla magica Serata Mahler nel cuore di Pordenone: un appuntamento speciale in programma dalle 21, con una simultanea nella centralissima Loggia del Comune e a Palazzo Sbrojavacca (Corso Garibaldi). Alle 21.30 appuntamento all’esterno del Teatro Verdi. Sarà l’occasione per assaporare da vicino il suono dell’Orchestra e le suggestioni di una grande produzione, e conoscere il metodo di lavoro di un’ensemble ovunque celebrato. Un’ulteriore opportunità per vivere il backstage della grande produzione arriverà il giorno dopo, mercoledì 14 agosto, quando saranno in programma le prove aperte, dalle 12 al Teatro Verdi. L’ingresso è aperto agli interessati, previa prenotazione – entro le ore 16 di martedì 13 agosto - alla mail info@comunalegiuseppeverdi.it



Ma intanto cresce l’attesa per l’appuntamento di Gala a settembre, l’ideale ouverture del cartellone musicale 2019 – 2020 del Teatro Verdi: in scena il pubblico troverà due artisti eccezionali: Herbert Blomstedt, leggenda vivente della direzione orchestrale e Christian Gerhaher, il baritono tedesco di riferimento nel panorama internazionale. La prima serata vedrà al centro del programma i Canti Biblici di Dvorak, capolavoro assoluto e di raro ascolto, un esercizio spirituale in musica, meravigliosamente in sintonia con l’eleganza interpretativa della seducente voce di Christian Gerhaher. A questo ciclo di Lieder, fedele alla sua devozione per Bruckner, di cui è interprete di riferimento a livello mondiale, Herbert Blomstedt accosta l’espressività della Sinfonia n.6. E la sera successiva si parte dal celebre poema sinfonico Tod und Verklarung di Richard Strauss, per approdare all’idea di “poesia in musica” nei Ruckert Lieder di Mahler, il più importante punto di avvicinamento tra il musicista e il poeta. In conclusione la Terza Sinfonia “Eroica”, creazione ai vertici di tutta la musica strumentale del passato e del presente, descritta da Beethoven stesso come “la migliore” e “la più cara” delle sue Sinfonie.



Prevendita biglietti attiva on-line al sito www.comunalegiuseppeverdi.it e alla biglietteria del Teatro (tel 0434 247624) da lunedì 19 agosto dal lunedì al venerdì dalle 16.00 alle 19.00 e dal 2 settembre dal lunedì al venerdì 16.00 – 19.00, sabato: 10.00 – 12.30 e 16.00 – 19.00.

Le sere di spettacolo dalle 16.00 non-stop no a inizio concerto.



Info: www.comunalegiuseppeverdi.it