A Grado cena con Friuli Venezia Giulia Via dei Sapori

Grado (GO) - Visto il grande successo delle passate edizioni, che hanno richiamato ogni volta un foltissimo pubblico raffinato ed elegante, Friuli Venezia Giulia Via dei Sapori ha deciso di organizzare anche quest’anno un duplice Dinner Show a Grado, le sere del 30 e 31 luglio.

Non un solo evento, ma due, quindi per quello che è l’appuntamento del gusto più atteso dell’estate sull’Isola d’Oro, organizzato in collaborazione con il Comune di Grado e il Consorzio Grado Turismo.



La Cena spettacolo si svolgerà sulla passeggiata a mare di Grado, affacciata sul tramonto. Qui si snoderanno 19 tappe del gusto, di cui saranno protagonisti gli chef del gruppo guidato da Walter Filiputti. Le star della ristorazione friulana creeranno per l’occasione piatti ispirati all’estate, con i suoi sapori e i suoi profumi, e li cucineranno in diretta davanti al pubblico. Accanto alle loro postazioni ci saranno una ventina tra vignaioli e distillatori delle più prestigiose aziende vinicole friulane, che proporranno raffinati abbinamenti fra cibi e vini. Attenti alle esigenze alimentari, gli chef proporranno anche piatti per celiaci e vegetariani. La cena spettacolo sarà inoltre l’occasione per degustare i prodotti, i dolci, i gelati, il caffè, degli Artigiani del gusto, che fanno parte del gruppo FVG Via Sapori e che, insieme a ristoratori e vignaioli, rappresentano l’eccellenza enogastronomica della regione.



In chiusura, ciascun chef presenterà la sua personalissima interpretazione del dolce estivo.



Il menù della serata è disponibile su www.friuliviadeisapori.it.







Le Cene Spettacolo inizieranno alle 20.00. L’entrata sarà consentita fino alle 21.00. È gradito l’abito elegante. Il costo è di 60 €.



Per informazioni: Friuli Venezia Giulia Via dei Sapori

Tel 0432 538752 - info@friuliviadeisapori.it - www.friuliviadeisapori.it