Torna Blooming - Il festival dedicato alle arti digitali

Pergola (PU) (--) - Blooming, festival di arti numeriche e culture digitali, è l'evento dedicato alle arti digitali, numeriche e contemporanee. Nella sua terza edizione dal 28 al 30 giugno presenta a Pergola (PU) e nella vicina Frontone giovani artisti, coders e designers confrontarsi sul tema di fioritura innovativa.



Le arti digitali, numeriche e contemporanee, in contrasto con l’ambientazione rurale del festival diventano teatro di unione delle varie discipline artistiche, del passato e del presente. La cantina adibita alla conservazione del vino che ospita luci e videoproiezioni interattive e? simbolo e visione di un futuro poliedrico e positivo che non rinnega le discipline del passato ma che anzi, tende alla condivisione della conoscenza, dei rituali e delle tecniche tramandate, che sono poi il seme per la fioritura del presente e del futuro.



Blooming si configura come un festival diffuso per tutta la citta? di Pergola, con installazioni interattive e performance dal vivo in diversi luoghi della citta? normalmente chiusi al pubblico o aperti solo in rare occasioni. Spazi sacri, spazi nascosti, spazi sotterranei si animeranno tra proiezioni, immagini, suoni che stimolano la meraviglia e la curiosita?, che invitano lo spettatore ad avventurarsi nella magia del processo creativo come in uno sconfinato giardino nel pieno della fioritura. Per due giorni la citta? si trasformera? in un hub creativo dedicato alle arti digitali, una nuova esperienza fluida e dinamica in cui il pubblico potra? interagire con i luoghi, con le opere e con gli artisti.



Blooming Festival sara? anche l’occasione per scoprire una parte importante della cultura locale, quella dell’enogastronomia della Valle del Cesano, e per sperimentare la vivace accoglienza dell’entroterra marchigiano.



Evento: Blooming

Dal 28 al 30 giugno

Sede: Pergola e Frontone (Marche, PU)





Per tutte le informazioni, gli artisti e gli eventi: www.bloomingfestival.it