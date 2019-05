Notizie > Incontri > 28 Maggio 2019



Aspettando il 25° Friuli DOC

Udine (UD) - Una location incomparabile per la prima delle Cene spettacolo 2019 dei “Solisti del Gusto” di Friuli Venezia Giulia Via dei Sapori: sarà il Castello di Udine a fare da quinta al Dinner Show con cui il gruppo delle eccellenze dell’enogastronomia regionale darà il via mercoledì 12 giugno al cartellone dei suoi appuntamenti estivi.



L’appuntamento è sul far della sera, alle ore 19.30, nel Piazzale del Castello sulla cima del colle che domina la città, da cui si gode una stupenda vista su Udine e sui colli che le fanno da corona.

Qui si snoderà uno straordinario percorso gourmet in 20 tappe, animato da altrettanti chef, 22 tra vignaioli e distillatori e 16 artigiani del gusto. Titolo dell’evento è “Aspettando il 25° Friuli DOC”, dato che è stato pensato come una sorta di informale anteprima della notissima rassegna che anima Udine in settembre e che quest’anno il 12 settembre taglia il traguardo della 25°edizione.



Organizzata in collaborazione con PromoTurismoFVG e con il patrocinio del Comune di Udine, la Cena spettacolo avrà come ingredienti esclusivamente i prodotti agroalimentari tradizionali del Friuli Venezia Giulia, interpretati in maniera assolutamente personale dai 20 chef di Fvg Via dei Sapori, che prepareranno in diretta davanti al pubblico inediti piatti ad alta creatività. Accanto ad ogni chef, altrettanti vignaioli proporranno raffinati abbinamenti fra cibi e vini.



In chiusura, ciascun chef presenterà la sua personalissima interpretazione del dolce estivo. Alle postazioni dei ristoranti saranno alternati banchi di raffinati artigiani del gusto.



L’apertura dei ristoranti, come accennato, è prevista per le ore 19.30. L’entrata sarà consentita fino alle 21.00.



Servizio navetta con partenza all’inizio della salita del Castello.



In caso di maltempo l’evento si terrà il giorno successivo giovedì 13 giugno.



Costo della cena € 60,00.



