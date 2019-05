Cultura > Arte > 11 Maggio 2019



Assegnati i premi della Biennale di Venezia

Venezia (VE) - Sono stati assegnati a Ca’ Giustinian di Venezia i premi della 58. Esposizione Internazionale d’Arte.

Il Cda della Biennale di Venezia, presieduto da Paolo Baratta, ha attribuito inoltre, su proposta del Curatore della 58. Esposizione Ralph Rugoff, il Leone d’Oro alla carriera a Jimmie Durham (USA).



Leone d’Oro per la miglior Partecipazione Nazionale:



LITUANIA

Sun & Sea (Marina)

Lina Lapelyte, Vaiva Grainyte e Rugile Barzdziukaite

Commissario: Rasa Antanavi???te. Curatore: Lucia Pietroiusti.

Sede: Magazzino No. 42, Marina Militare, Arsenale di Venezia, Fondamenta Case Nuove 2738c



Una menzione speciale è stata attribuita alla Partecipazione Nazionale:



BELGIO

Mondo Cane

Jos de Gruyter & Harald Thys

Commissario: Fédération Wallonie-Bruxelles. Curatore: Anne-Claire Schmitz.

Sede: Giardini



Leone d’Oro per il miglior partecipante alla Mostra Internazionale May You Live In Interesting Times a:



Arthur Jafa

(n. 1960 Stati Uniti, vive e lavora a Los Angeles)





Leone d’Argento per un promettente giovane partecipante alla Mostra Internazionale May You Live In Interesting Times a:



Haris Epaminonda

(n. 1980 Repubblica di Cipro, vive e lavora a Berlino)





La Giuria ha inoltre deciso di assegnare due menzioni speciali ai partecipanti:



Teresa Margolles

(n. 1963 Messico, vive e lavora a Città del Messico e Madrid)



e



Otobong Nkanga

(n. 1974 Nigeria, vive e lavora ad Anversa)





Per tutte le informazioni sulla Biennale di Venezia www.labiennale.org