Visite guidate a Udine - gli affreschi di Giulio Quaglio

Udine (UD) - Il rinnovamento della pittura a Udine e in Friuli Venezia Giulia tra Sei e Settecento attraverso temi sacri e profani e l'arte di Giulio Quaglio.



In occasione dei 350 anni dalla nascita di Giulio Quaglio (1668-2018), Itineraria presenta una serie di eventi nei palazzi e nelle chiese udinesi affrescati da questo grande artista tra il 1692 e il 1724, per approfondire e divulgare il suo apporto al patrimonio d'arte e di cultura della citta' di Udine.

Alla visita guidata segue un breve concerto di musica classica su temi sacri e profani a cura del M' Sebastiano Zorza. Chiude la serata una presentazione di vini autoctoni del Friuli Venezia Giulia.



Tra fine 600 e inizi 700, epoca in cui s'inizia a dibattere della cancellazione del Patriarcato di Aquileia, GIULIO QUAGLIO realizza a UDINE una messe di opere, che sono testimoni della ricchezza culturale della citta' e per le quali merita l'appellativo di UDINE CITTA' DEL QUAGLIO. Pittore europeo per eccellenza, l'artista, originario di Laino nella val d'Intelvi, fu protagonista assoluto tra Sei e Settecento del rinnovamento pittorico a Udine, in Friuli Venezia Giulia, quindi a Lubiana, e poi in Stiria e a Salisburgo, dove fu chiamato a dare prova della sua arte.



Riporto' in auge in area veneta la tecnica dell'affresco dopo anni di oblio, durante i quali erano prevalsi i teleri, le grandi tele dipinte, che meglio si confacevano al clima di Venezia.

L'arte del Quaglio si sviluppa a Udine e in tutta l'Alpe Adria, attraverso temi sacri e profani, accostando i miti classici agli episodi biblici in un'affascinante continuita'.



A Udine lascia la sua opera fantasmagorica in numerosi siti tra Chiese, Cappelle e Palazzi, che restano i testimoni di questo fecondo maestro che tra Sei e Settecento rivoluziono' il gusto della committenza friulana.

A Udine Giulio Quaglio affresca chiese e palazzi: Palazzo della Porta, Palazzo Strassoldo Mantica, Cappella del Monte di Pieta', Palazzo Daneluzzi Braida, Palazzo Attimis Maniago, Palazzo Antonini Belgrado, Chiesa di Santa Chiara, Palazzo Gallici Beretta, Chiesa di San Leonardo



Oltre a questi siti, magnificati dalle opere di Quaglio, a Udine si visitano inoltre la Chiesa della Beata Vergine del Carmine, il piu' bel soffitto barocco in citta', opera eccezionale per vastita' e organizzazione spaziale, rutilante di affreschi gia' attributi al Quaglio, oggi a Pietro Ricchi, e ancora la Chiesa di San Leonardo e la Chiesa e Convento di San Francesco della Vigna, ascritte all'artista della Val d'Intelvi.

(A cura di Maria Paola Frattolin).



Per il calendario degli appuntamenti:

https://itinerariafvg.it/udine-quaglio.html