23 Aprile 2019



Tanti eventi in programma per Piano City Pordenone

Pordenone (PN) - Un’esplosiva ed energica contaminazione di musica e di concerti: a giugno Pordenone parlerà la lingua del pianoforte con un fitto programma di appuntamenti per esplorare lo strumento a ottantotto tasti nelle sue diverse declinazioni e sonorità.





Dal 21 al 23 giugno Pordenone si vestirà di musica e di pianoforti con concerti nei luoghi da sempre deputati alle esibizioni così come in spazi più insoliti, nelle abitazioni private e in aree urbane condivi se: nasce Piano City Pordenone, manifestazione che approda anche in Friuli, organizzata dal Comitato Piano City Pordenone in collaborazione con il Comune di Pordenone, che prenderà avvio venerdì 21 con l’appassionante sfida su due strumenti, la Piano Battle di Andreas Kern e Paul Cibis.

Il festival nasce da un’idea del pianista tedesco Andreas Kern, sarà un’esplosiva ed energica contaminazione di musica e di concerti, tre giorni in cui Pordenone parlerà la lingua del pianoforte attraverso un fitto programma di appuntamenti che consentirà di esplorare lo strumento a ottantotto tasti nelle sue diverse declinazioni e sonorità. Artisti italiani e internazionali, musicisti ed enfant prodige e soprattutto pianoforti disseminati nel centro storico, saranno protagonisti di una manifestazione che proporrà un’invasione di note e musica, spaziando tra i diversi generi dalla classica, jazz ed elettronica.



