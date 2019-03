Cultura > Arte > 30 Marzo 2019



Icons of Art in mostra a Pordenone

Pordenone (PN) - Mosaico e giovani protagonisti in una ampia retrospettiva del lavoro svolto in quattro anni dal concorso Mosaic Young Talent.



In mostra una spettacolare carrellata di ritratti musivi dedicati a noti personaggi del mondo dello spettacolo e dell'arte, divenuti icone della società contemporanea, realizzati dagli studenti della Scuola Mosaicisti del Friuli.



Una saletta espositiva è inoltre dedicata alle opere di Mosaico & Design sviluppate dai giovani talenti della stessa Scuola. Previsto anche un omaggio musivo dedicato al Rinascimento Italiano, nella figura di Leonardo Da Vinci, l’inventore per eccellenza del ritratto moderno: la realizzazione musiva de “La Dama con l’ermellino” è stata affidata alla giovane artista Denise Toson, che nel 2017 ha vinto il Primo Premio del Concorso MYT e nel 2018 ha vinto il Bando nazionale “Sillumina” indetto da Siae e MiBAC.



Comune di Pordenone - Galleria Bertoia

ICONS OF ART – The Best of Mosaic Young Talent



30 marzo- 28 aprile

orari da giovedì a sabato 16-19

domenica 10- 12; 16-19

inaugurazione sabato 30 marzo ore 18.30