Karl Leister e il suo clarinetto a Udine

Udine (UD) - Il leggendario clarinettista Karl Leister, membro dei Berliner Philharmoniker, presenta il 31 marzo a Udine un programma cameristico nel quale virtuosismo e abilità strumentali sono ancelle del canto e dell’espressione.

Accanto a lui la flautista Luisa Sello, artista del panorama internazionale, accresce il ruolo protagonista dello strumento a fiato, interprete di celebri melodie accanto alle peripezie di Bizet in una Carmen suadente, e alle strutture danzanti di una tarantella finale di Saint-Saëns. Nella musica, il canto è il titolo che suggella tale binomio espressivo e ne tutela la liricità, espressa sapientemente da chi con lo strumento sa anche cantare.



Concerto con Karl Leister (clarinetto), Luisa Sello (flauto) e Aurora Sabia (pianoforte).

Musiche di:

Louis Spohr per flauto, clarinetto e pianoforte

Mendelssohn per clarinetto e pianoforte

Franz Schubert per flauto, clarinetto e pianoforte

George Bizet per flauto e pianoforte

Franz Lachner per flauto, clarinetto e pianoforte

Giacomo Meyerbeer per flauto, clarinetto e pianoforte

Franz Schubert per clarinetto e pianoforte

Luis Spohr per flauto, clarinetto e pianoforte

Camille Saint-Saëns per flauto, clarinetto e pianoforte



Biglietti: Intero euro 10/Ridotto euro 8; Abbonamento ai 5 concerti euro 30. Il biglietto darà diritto ad un aperitivo gratuito alla Casa della Contadinanza al termine del concerto.



Per informazioni: Ente Regionale Teatrale del Friuli Venezia Giulia, via Marco Volpe, 13 - Udine. Tel. 0432.224224/11 biglietteria@ertfvg.it. Orario: dal lunedì al venerdì: 10.00/12.00 e 15.00/17.00