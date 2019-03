Notizie > Manifestazioni > 16 Marzo 2019



Torna Trieste in Fiore

Trieste (TS) - Anche quest’anno, per nove giorni, Viale XX Settembre si presenterà ancora una volta come un vero e proprio giardino fiorito, con aree verdi e aiuole collocate tutt'intorno agli stand espositivi.



Dal 16 al 24 marzo 2019 ritorna dopo il successo degli anni passati e con molte novità la tradizionale manifestazione di primavera dedicata al settore florivivaistico Trieste in Fiore.



Si potranno ammirare così, con orario 9.00-20.00 e ingresso libero, piante grasse del Piemonte, camelie e rododendri del Lago Maggiore, alberi da frutta del Veneto, agrumi della Sicilia, rose inglesi profumate, piante aromatiche liguri, bulbi olandesi, palme, primizie regionali, ranuncoli, ortensie, gerani, viole, ma anche vari tipi di lavanda e spezie, ulivi secolari (e olio di oliva) e molte altre novità.