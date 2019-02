Notizie > Manifestazioni > 01 Febbraio 2019



Mostra - Una città dentro la guerra. Udine 1914 - 1918

Udine (UD) - Nel centenario della fine della Grande Guerra è in corso fino al 28 febbraio 2019 presso il Museo Etnografico del Friuli propone una rassegna espositiva sulla storia udinese nel Primo conflitto mondiale.

La mostra privilegia gli aspetti della vita quotidiana della città invasa, dapprima, dalle strutture militari del Regio Esercito, facendola diventare la “Capitale della Guerra” e, in seguito, occupata dalle armate austro-tedesche in conseguenza di Caporetto, fino alla cruenta liberazione finale.



La mostra "Una città dentro la guerra. Udine 1914 - 1918" non è una cronistoria della Guerra, evidente in una Linea del tempo che fa da sottofondo, ma si propone di indagare le vicende della città e dei suoi abitanti durante gli anni difficili del conflitto: il quotidiano di una città militarizzata, la devastazione recata da bombardamenti e incendi, la condizione delle donne, degli esuli, degli orfani, dei prigionieri, il problema delle scuole, l'offesa al patrimonio storico e artistico.



La rassegna, curata da Lucio Fabi e Tiziana Ribezzi, in collaborazione con Giancarlo Martina, Giovanna Marselek e Gaetano Vinciguerra, si avvale di documenti, dipinti, fotografie, apparati testuali e multimediali e rientra nel più vasto programma di iniziative promosse dal Comune di Udine in occasione del Centenario della fine della Prima Guerra Mondiale che propone un ricco calendario di incontri e rassegne espositive.





www.civicimuseiudine.it