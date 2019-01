Cultura > Arte > 22 Gennaio 2019



Anche a Pordenone musei gratuiti le domeniche di gennaio e febbraio

Pordenone (PN) - I musei cittadini di Pordenone – Museo Civico d’arte, Museo archeologico e Museo d Storia Naturale – aderiscono all’iniziativa promossa dall’assessorato alla cultura della Regione Friuli Venezia Giulia, tramite l’ Erpac e grazie a un protocollo d’intesa con le due Camere di commercio, “Domeniche d’inverno al museo in Friuli Venezia Giulia”, che prenderà il via domenica 20 gennaio.



I musei saranno dunque aperti gratuitamente domenica 20 e 27 gennaio e tutte le domeniche di febbraio con i consueti orari:

Museo Civico d'arte dalle 15 alle 19; Museo Archeologico dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 18.00.



Il Museo di Storia Naturale, attualmente chiuso per lavori di manutenzione, una volta riaperto (presumibilmente dopo il 31 gennaio) sarà aperto gratuitamente le domeniche di febbraio dalle 15 alle 19.



Aderendo all’iniziativa l'amministrazione comunale ha inteso offrire una opportunità in più ai visitatori e in particolare ai giovani e alle famiglie per visitare i musei civici, scrigni di bellezza e sapere.