A Trieste una mostra dedicata alla Triestina Calcio

Trieste (TS) - Un’occasione per ripercorrere la storia della maggiore società agonistica di Trieste, ma anche per ripercorrere un secolo di storia sociale, economica, politica della città e del suo territorio; la sua costituzione nel dicembre 1918 – a poco più di un mese dalla fine della Grande Guerra – con la fusione di due preesistenti società calcistiche (Football Club Trieste e Ponziana), segna al tempo stesso il passaggio a un’epoca nuova e la continuità di una esperienza sportiva ereditata dagli inizi del Novecento.

Una società e una squadra in cui si sono da sempre rispecchiate la città e viceversa, in cui le sorti della città si riflettono pure in quelle della società; si comprende così, l’interesse poetico di Umberto Saba per quanto la Triestina sapeva rappresentare e dare al tempo stesso alla popolazione.

Nella scelta delle date di apertura e chiusura della mostra si sono ipotizzate delle giornate rappresentative per l’Unione stessa, ovvero l’inaugurazione nella ricorrenza dell’accordo preliminare per la fusione dei Club FC Trieste e CS Ponziana e la conclusione nella giornata immediatamente successivo alla ricorrenza dell’accordo definitivo che sancisce la nascita ufficiale della U.S. Triestina Calcio (2 febbraio 1919).

Il Comune di Trieste, in stretta collaborazione con il Comitato Unione, e con il fondamentale sostegno della Regione Friuli Venezia Giulia e di Trieste Trasporti, ha perseguito l’obiettivo di trasformare il Salone degli Incanti in un’autentica Casa dello sport cittadino, dedicata al racconto delle gesta alabardate, nonché alla cronaca di un secolo di sport a Trieste, e di quanto sia stato condizionato dai cambiamenti del tessuto industriale cittadino.



Fino al 3 Febbraio 2019



Per informazioni: http://salonedeglincanti.comune.trieste.it