Visite gratuite ai musei civici di Trieste nella prima settimana di novembre

Trieste (TS) - Sarà all'insegna delle visite ai Musei la prima settimana di novembre, scandita dalle festività di Ognissanti e del Patrono.



Giovedì 1 novembre e sabato 3 novembre, i Civici Musei saranno visitabili con orario festivo.



Nelle giornate di sabato 3 novembre (Festa di San Giusto) e di domenica 4 novembre (prima domenica del mese) saranno visitabili a ingresso gratuito anche le sedi dei Civici Musei usualmente a pagamento.



Questa in dettaglio la "mappa" dei Musei aperti e dei relativi orari di apertura nelle tre giornate in questione:



Civico Museo Revoltella / Mostre “Monaco, Vienna, Trieste, Roma. Il primo Novecento al Revoltella”, “Vito Timmel e i pannelli decorativi per il Cine Ideal–Italia” e “Altre storie” - Via Diaz, 27 – orario 9-19



Castello di San Giusto / Armeria e Lapidario Tergestino al Bastione Lalio / Mostra “Le stagioni delle armi. Trieste e il suo Castello” – Piazza della Cattedrale 3 – orario 10-17

Civico Museo d’Antichità “J. J. Winckelmann” – Piazza della Cattedrale 1 / Via della Cattedrale, 15 – orario 10-17

Civico Museo Sartorio – Mostra “Atlante Umano Siciliano di Francesco Faraci” (nell’ambito di Trieste Photo Days - Festival di Fotografia Urbana) – Largo Papa Giovanni XXIII, 1 – orario 10-17

Civico Museo d’Arte Orientale / Mostra “VoidTokyo” (nell’ambito di Trieste Photo Days - Festival di Fotografia Urbana) – Via San Sebastiano, 1 – orario 10-17

Civico Museo Teatrale “Carlo Schmidl” e Sala “Attilio Selva” / Mostra “Teatri di guerra, teatri di pace. Figure e memorie. Trieste 1918-1919” – Via Rossini, 4 – orario 10-17

Civico Museo del Risorgimento e Sacrario Oberdan – Via XXIV Maggio, 4 – orario 10-17

Civico Museo di Guerra per la Pace “Diego de Henriquez” / Mostre “Da Vittorio Veneto a Trieste” e “Isonzo. Le 12 battaglie” – Via Cumano, 22-24 – orario 10-17

Civico Museo della Risiera di San Sabba / Monumento Nazionale - Via Giovanni Palatucci, 5 – orario 9-19

Civico Museo della Cultura Istriana Fiumana e Dalmata - Via Torino, 8 – orario 10-17

Centro di Documentazione della Foiba di Basovizza / Monumento Nazionale – Località Basovizza – orario 10-18



Civico Aquario Marino - Molo Pescheria, 2 - Riva Nazario Sauro, – 1 orario 10-17

Civico Museo di Storia Naturale / Mostre “Alghe dell’Alto Adriatico. Collezioni storiche” – Via dei Tominz, 4 – orario 10-17

Civico Museo del Mare / Sezione “Lloyd. Deposito a vista” – Magazzino 26 in Porto Vecchio – orario 10-17

Civico Orto Botanico – Via Marchesetti, 2 – orario 9-13.



INFO/FONTE: Ufficio Stampa Comune di Trieste