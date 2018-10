Cultura > Musica > 30 Ottobre 2018



Concorso internazionale “Città di Porcia”: c'è anche un italiano tra i 12 finalisti

Pordenone (PN) - Ha preso il via la ventinovesima edizione del Concorso Internazionale “Città di Porcia” - organizzato dagli Amici della Musica organizzato dagli Amici della musica Salvador Gandino in partnership con Teatro Comunale Giuseppe Verdi e Cidim e col sostegno di Regione Friuli Venezia, Fondazione Friuli, Comune di Porcia, Progetto & Sviluppo e Tecnoinox, col patrocinio del Comune di Pordenone - quest’anno dedicato alla tromba come vuole la rotazione quadriennale per cui si alternano tutti e quattro gli strumenti che compongono il mondo degli ottoni (tromba, trombone, tuba e corno).



Particolarmente gravoso il lavoro della prova eliminatoria da parte della giuria, presieduta dall’udinese Gabriele Cassone, concertista internazionale, composta da nomi di prestigio come Eric Aubier, uno dei massimo esponenti della scuola di tromba francese, lo statunitense Edward Carroll e il finlandese Pasi Pirinen, già collaboratori del concorso a cui si aggiungono per la prima volta in questo ruolo l’inglese Mark David, lo spagnolo Luis Gonzalez e Andrea Lucchi (prima tromba dell’orchestra sinfonica nazionale dell’Accademia di Santa Cecilia).



Degli oltre 50 concorrenti, provenienti da tutto il mondo che nella Prova Eliminatoria si sono confrontati su due pezzi obbligatori: Parable di Persichetti e Rustiques di Bozza – ne hanno selezionati 12. che quindi passeranno alla Semifinale in programma oggi. Ecco i nomi: l’italiano Lipari-Mayer Lucas, lo sloveno Firšt Peter, i due spagnoli Cantos Sánchez Javier e Gómez Alemany Josep, il francese Evano Pierre, l’inglese Lloyd Matilda, l’ungherese Dajka Martin, il peruviano López Callupe Huber Wilfredo, i due cinesi Chang Yidan e Guo Xiang e i due coreani Baek Hyangmin e Kim Hyunho.



Nella Semifinale i concorrenti si confronteranno, accompagnati al pianoforte dai maestri Marco Cadario e Loris Di Leo, su un pezzo obbligatorio – Concerto in Fa minore, op.18 di Böhme - e un pezzo a scelta tra Concerto in Re maggiore di Fasch, Concerto n.1 in Mib maggiore di Hertel, Concerto in Re maggiore di Telemann e Concerto in Re maggiore di Leopold Mozart. A conclusione delle prove verranno decretati i 5 finalisti che giovedì 1 novembre si sfideranno nella Finale con il pianoforte.



La gara terminerà sabato 3 novembre alle 20.45 al Teatro Comunale Giuseppe Verdi di Pordenone, dove i tre finalisti saranno accompagnati dall’Orchestra di Padova e del Veneto, diretta dal maestro Marco Attura. Tutte le prove che si svolgono nella sala congressi di Pordenone Fiere e sono aperte al pubblico.



E’ possibile seguire tutte le fasi del concorso in diretta streaming, collegandosi al sito www.musicaporcia.it.





INFO/FONTE: Ufficio Stampa Concorso Internazionale “Città di Porcia”