Notizie > Attualità > 30 Ottobre 2018



"In cammino per il clima": a Trieste il gruppo di pellegrini diretti alla conferenza ONU sul clima

Trieste (TS) - Il 4 ottobre è partito da Roma un gruppo di pellegrini diretti a Katowice, dove si terrà la 24esima conferenza ONU sul clima. Il pellegrinaggio è guidato da Yeb Saño, ex Ministro dell’Ambiente e ex negoziatore sui cambiamenti climatici della Repubblica delle Filippine.



Focsiv, insieme al Global Catholic Climate Movement, ha organizzato la tratta italiana del pellegrinaggio. "In Cammino per il Clima", questo il nome del pellegrinaggio, vuole richiamare l’attenzione sui drammatici effetti ambientali e sociali che un aumento della temperatura al di sopra di 1.5 °C potrebbe comportare. Il pellegrinaggio vuole essere, a partire dai territori, dalle realtà sociali e dalle comunità locali, il veicolo per esprimere un messaggio pacifico di preoccupazione verso gli effetti dei cambiamenti climatici.



I cambiamenti climatici sono già oggi una realtà presente in tutto il mondo, per questo motivo i pellegrini in marcia vogliono sensibilizzare le istituzioni, le città, le comunità, le famiglie e le singole persone, affinchè tutti insieme ci si impegni per rispettare gli accordi di Parigi, tagliare le emissioni di CO2 e mantenere così l’aumento di temperatura entro 1.5C°, partendo anche dal cambiamento degli stili di vita.

Tutto ciò assume ancora maggiore importanza dopo i moniti della scienza, con l’ultimo rapporto dell’IPCC pubblicato ad ottobre, e anche alla luce del messaggio di urgenza e sollecitazione al dialogo e alla conversione ecologica proposto da Papa Francesco con l’enciclica Laudato Sì.



Le associazioni locali ACCRI, Greenpeace Gruppo Locale Trieste e Circolo Verdeazzurro Legambiente Trieste, accoglieranno i pellegrini ed organizzeranno incontri con la cittadinanza per condividere questo messaggio e per impegnarsi ad un cambiamento per la giustizia climatica.





Programma Incontro con i Pellegrini



VENERDI’ 2 NOVEMBRE



9.30 partenza da Sistiana in cammino fino a Trieste, aperta alla partecipazione di tutti (incontro intermedio alle 11.15 presso la chiesetta di Santa Croce), con arrivo e accoglienza nella Parrocchia Immacolato Cuore.





SABATO 3 NOVEMBRE



9.00 ritrovo presso la Parrocchia Immacolato Cuore per marciare con i pellegrini fino alla Cattedrale di S. Giusto.



10.00 saluto in Cattedrale di S. Giusto in occasione della Santa Messa del Patrono.



17.30 incontro con i pellegrini aperto alla cittadinanza presso l’Oratorio Parrocchiale San Marco Evangelista (strada di Fiume, 181). L’incontro durerà un paio d’ore per condividere l’esperienza e le storie dei pellegrini (Organizzano ACCRI, Greenpeace TS e Legambiente TS).



INFO/FONTE: Ufficio Stampa Accri - Trieste