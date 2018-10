Cultura > Film > 30 Ottobre 2018



Al Trieste Science+Fiction Festival si presenta la commedia scientifica "Conversazioni atomiche"

Trieste (TS) - Sarà presentato domenica 4 novembre al Trieste Science+Fiction Festival "Conversazioni atomiche", una commedia scientifica dichiaratamente divulgativa che accompagna gli spettatori dentro i laboratori di ricerca più all’avanguardia in Italia. Alle 17.30 al Teatro Miela con il regista Felice Farina.



«Conversazioni Atomiche è una dichiarazione d'amore accorata e leggera alla scienza italiana, proposta in un’inusuale forma che fonde la commedia con il documentario». Così il regista Felice Farina descrive il docu-film con cui esplora le nuove frontiere della fisica attraverso la voce di ricercatori e ricercatrici.



«Il film – spiega – è una sorta di road movie nel quale mi affianca riluttante Nicholas Di Valerio nei panni del cine?operatore-cavia di una sfida donchisciottesca: rendere comprensibili e affascinanti argomenti come la gravità einsteiniana e la meccanica quantistica anche a chi è convinto di non capirne un accidente o, peggio, di non averne alcun bisogno».



«Dopo – aggiunge Farina – il film, distribuito da Istituto Luce e Nina Film, sarà portato sugli schermi nazionali e coinvolgerà le platee di istituti scolastici e atenei».



INFO/FONTE: Trieste Science+Fiction Festival 2018