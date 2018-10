Notizie > Incontri > 30 Ottobre 2018



Circolo della Stampa: la Società di Minerva presenta l'attività per il mese di novembre

Trieste (TS) - Sarà presentata mercoledì 31 ottobre, alle 11, al Circolo della Stampa (corso Italia 13) l’attività della Società di Minerva per il mese di novembre. I “Giovedì Minervali” si svolgeranno nell’abituale sede della biblioteca statale “Stelio Crise” (largo Papa Giovanni XXIII, 6, 2° piano) ogni giovedì alle ore 16.30 e avranno come fil rouge la Grande Guerra in quanto, proprio al termine dell’anno 2018, si celebra il centenario della sua conclusione. I contributi proposti vogliono dare nuovi spunti di ricerca nell’ambito storico.



Interverranno l’architetto Roberta Cuttini, funzionario del Polo museale del Friuli Venezia Giulia, sul paesaggio militare del Carso durante la Grande Guerra.



Il professor Paolo Malni presenterà il volume “I giorni di Wagna” dedicato al campo profughi austriaco, che ospitò fino a ventimila giuliani, durante il conflitto.



Il terzo incontro mensile vedrà come protagoniste le chiese del goriziano distrutte durante la guerra grazie al progetto di ricerca dell’archivista Marco Plesnicar.



L’ultimo appuntamento del mese di novembre verrà, invece, proposta la proiezione del film-documentario “Doberdob/Doberdò” realizzato dalla TV Slovenija con la regia di Valentin Pecenko. Assieme al regista interverranno Elvio Guagnini e Miran Košuta (università degli studi di Trieste) che metteranno a confronto due scrittori di lingua italiana e slovena, trovatisi entrambi sul Carso durante la Prima guerra mondiale, ma su fronti opposti: Giuseppe Ungaretti e Prezihov Voranc.



INFO/FONTE: Circolo della Stampa di Trieste