Inaugurata in Porto Vecchio la nona edizione di "Triestespresso Expo"

Trieste (TS) - E' ormai conosciuta come la fiera più internazionale del Friuli Venezia Giulia che, nell'ultima edizione del 2016, ha portato a Trieste quasi 13 mila tra espositori e visitatori, provenienti da molti paesi europei ma anche dalla Corea, dal Perù, dal Nepal, dall'Australia, dall'Iran, dal Brasile e dall'India, solo per citare gli stati più lontani.



La nona edizione di Triestespresso Expo, evento internazionale dedicato alla filiera dell'industria del caffè espresso, è stata inaugurata oggi (giovedì 25 ottobre) nei magazzini 27, 28, 30 e nella Centrale Idrodinamica del Porto Vecchio, presenti le autorità civili, militari e religiose. Sono intervenuti tra gli altri il presidente della Camera di Commercio Venezia Giulia Antonio Paoletti, il sindaco di Trieste Roberto Dipiazza, l'assessore regionale Pierpaolo Roberti e il vicepresidente del Consiglio regionale Francesco Russo, nonchè rappresentanti e operatori di questo importante comparto, che conferma la nostra città come la “capitale del caffè”.



“Questa è una delle più importanti fiere al mondo -ha detto il sindaco Roberto Dipiazza-“ma fra due anni, per la decima edizione di Triestespresso Expo, in Porto Vecchio avremo il Centro congressi-Polo fieristico pronto, del valore 11 milioni di euro. Altri 33 milioni saranno investiti sul Magazzino 26, che raggrupperà il Museo del Mare, l'Immaginario scientifico e altre realtà, e avremo probabilmente i maxi yacht e il fish market al molo zero, nonché la rotatoria che favorirà l'accesso e migliorerà la viabilità, mentre con altri 9 milioni avremo messo a posto l'urbanizzazione dell'area. A luglio 2020 con Esof presenteremo qualcosa di veramente straordinario per la nostra città”. Dopo il taglio del nastro (le forbici sono arrivate dall'alto su un drone) è seguita una visita nei diversi spazi espositivi e il sindaco Dipiazza si è visto servire un caffè direttamente da un drone.



Triestespresso Expo 2018 (che resterà aperta per gli operatori fino a sabato 27 ottobre) è organizzata da Camera di Commercio Venezia Giulia e dal Comune di Trieste e si realizza attraverso Aries Società Consortile, in collaborazione con l'Associazione Caffè Trieste e la Federazione Italiana Pubblici Esercizi (Fipe) e grazie alla sponsorizzazione di Crédit Agricole FriulAdria.



INFO/FONTE: Ufficio Stampa Comune di Trieste