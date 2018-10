Cultura > Teatro > 25 Ottobre 2018



Danceproject Festival: in prima assoluta al Teatro Sloveno lo spettacolo "Cantus - Odi et amo"

Trieste (TS) - Debutta in prima assoluta lunedì 29 ottobre alle 20.30, al Teatro Sloveno di via Petronio 3 a Trieste, all'interno della manifestazione Danceproject, "Cantus - Odi et amo", spettacolo nato dall'incontro del violinista e compositore Giovanni Seminerio con il gruppo vocale “Sectio Aurea Ensemble”. Si tratta di uno spettacolo di danza contemporanea, poesia e sperimentazione musicale. I versi del mondo classico, di Catullo, si confrontano con la contemporaneità della danza, la musica elettronica di Seminerio rielabora quella antica di di Monteverdi a cui lo spettacolo è anche dedicato. In scena, cinque cantanti lirici (Vania Soldan, Simonetta Cavalli, Elena Boscarol, Luca Dordolo, Marco Saccardini) accompagnano la danza di Dario Cossutta e Sofia Kafol. Le coreografie sono di Morena Barcone e Dario Cossutta. La voce recitante è di Giacomo Seguglia.



Con il medesimo intento di celebrare i 450 anni dalla nascita del grande Claudio Monteverdi, Seminerio e l'ensemble creano un punto di condivisione, quello dei madrigali, da cui partire per esplorare una vocalità timbrica più contemporanea. La profonda “ricerca” di sonorità emozionali, accomuna questi musicisti (provenienti da back ground affini, per certi aspetti, ed in contrapposione per altri), generando così la necessità artistica di “contaminare” queste sonorità, attraverso il contrappunto, la melodia, l’improvvisazione e le elaborazioni elettroniche, e stimola il compositore a creare un ponte tra le trame vocali madrigalistiche dei Sectio Aurea e le linee melodiche del suo violino.

Il procedimento creativo ispira quindi il violinista sia per la stesura delle proprie composizioni originali che per la rielaborazione di alcune opere vocali Monteverdiane.



Odio ed amo, dal latino "odi et amo", celebre incipit di un carme di Catullo, rappresenta il punto di partenza e il messaggio preponderante di questo spettacolo che gioca continuamente sul concetto degli opposti, sviluppandosi a tutto tondo nelle discipline artistiche.



Il titolo dello spettacolo, cioè ""Cantus", trae invece il suo significato dal canto come forma espressiva, linguaggio universale che si “uniforma” agli altri elementi rappresentati in scena. La grande forza espressiva della vocalità sposa infatti la danza e l’improvvisazione strumentale del violino, passando attraverso la contaminazione elettronica; il tutto avvolto dall’aurea elegìaca della poesia.



E per preparare lo spettatore a questa continua alternanza degli opposti, nel Foyer del teatro Sloveno verrà anche allestita contestualmente, con lo stesso tema, una mostra di Immagini dell’architetto Pietro Da Dalt, artista veneto d’origine e triestino d’adozione.



-----



CANTUS



GIOVANNI SEMINERIO: Violino |Sectio Aurea European Ensemble: VANIA SOLDAN: Soprano, SIMONETTA CAVALLI: Mezzosoprano, ELENA BOSCAROL: Contralto, LUCA DORDOLO: Tenore, MARCO SACCARDIN: Baritono

Per la danza: MORENA BARCONE E DARIO COSSUTTA: Coreografie |Danzatori :DARIO COSSUTTA , SOFIA KAFOL

MUSICHE DI: CLAUDIO MONTEVERDI ,GIOVANNI SEMINERIO

durata: 1 ora

Prezzo biglietti:

Intero 15 Euro

Ridotto 10 Euro*

*Riduzioni per soci ACTIS, abbonati Teatro Stabile Sloveno, scuole di danza, studenti universitari, ragazzi fino ai 18 anni e adulti sopra i 65 anni.



Giunto alla sua XV edizione, il Danceproject Festival negli anni si riconferma come uno spazio dove la progettualità e la sperimentazione sono indirizzate oltre i confini della danza, al fine di creare sinergie tali da portare alla creazione di un progetto in cui danza e teatro trovino insieme nuove forme espressive.

Il Danceproject Festival, organizzato dall'Actis di Trieste, ha avuto il contributo della Regione FVG, la collaborazione dei Teatri Sloveno di Trieste, Teatro di Nova Gorica, Teatro INK di Pola, l’Istituto Comprensivo Dante Alighieri, la Cadmium Compagnie di Parigi, la Compagnia Arearea di Udine e la Compagnia Zerogrammi di Torino.



Per informazioni: info@actistrieste.org- tel 0403480225- www.danceprojectfestival.it



INFO/FONTE: Ufficio Stampa Danceproject Festival