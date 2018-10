Cultura > Teatro > 24 Ottobre 2018



Palcogiovani 2018: domenica 28 ottobre al Teatro Pellico in scena Oscuribus e i Super Mini Eroi

Trieste (TS) - La seconda rassegna teatrale rivolta ad un pubblico di giovani e giovanissimi promossa ed organizzata dal Comitato Provinciale di Trieste-Gorizia F.I.T.A. ritorna per il secondo anno consecutivo al Teatro Silvio Pellico (via Ananian 5 – Trieste).



Domenica 28 ottobre alle ore 11.15



Il Teatro Olistico de l’Associazione Magnolia – F.I.T.A. (Trieste) con oscuribus e i super mini eroi, testo e regia di Silvia Padula e Giulia Binali.



Fiaba animata interattiva. Si apre l’anno scolastico alla Segretissima Scuola dei Super Mini Eroi: tutti pronti per scoprire nuovi Super Poteri e abilità...Ma...chi è quel brutto ceffo che si muove nell’ombra? Un’avventura coloratissima che coinvolgerà i piccoli spettatori sino all’ultimo...colpo di Colore! Perché in fondo...ogni bambino è un Super Eroe in miniatura! (Età consigliata 4 -10 anni)



Durata : circa 45 minuti



La manifestazione PALCOGIOVANI 2018 è stata creata per dare spazio alle Compagnie amatoriali triestine e regionali che si occupano del teatro rivolto ai bambini e che in questa attività rivolgono la massima attenzione allo studio dei testi e delle modalità di allestimento da mettere in scena, convinti che andare a Teatro fin da piccoli rappresenti una opportunità da cogliere per stimolare, arricchire e stuzzicare la fantasia dei giovani spettatori.



Il cartellone è composto da 4 domeniche dal 28 ottobre al 16 dicembre, inizio ore 11.15, ed è realizzato con il sostegno dell’Associazione Regionale F.I.T.A.- U.I.L.T. FVG, tramite fondi della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e con la collaborazione dell’Associazione L’ARMONIA.



Il costo del biglietto è unico ed è stato fissato a € 5,00. Apertura della cassa un’ora prima dello spettacolo.



INFO/FONTE: Ufficio Stampa COMITATO PROVINCIALE FITA DI TRIESTE E GORIZIA