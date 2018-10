Cultura > Teatro > 22 Ottobre 2018



L'Armonia apre la nuova stagione al Teatro Pellico con la commedia "Intrigo"

Trieste (TS) - L’ARMONIA apre il sipario della “34a STAGIONE DEL TEATRO IN DIALETTO TRIESTINO” organizzata e promossa da L’ARMONIA – Associazione tra le Compagnie Teatrali Triestine (affiliata F.I.T.A. – F.I.T.A.-U.I.L.T. FVG) con il Patrocinio della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e del Comune di Trieste. Manifestazione inserita nel Progetto L’ARMONIA teatro amatoriale finanziato con fondi regionali dalla F.I.T.A. – U.I.L.T. FVG.



Venerdì 26 e sabato 27 ottobre 2018 alle ore 20.30 e domenica 28 ottobre alle 16.30 al Teatro “SILVIO PELLICO” di via Ananian a Trieste in scena il primo spettacolo IN ABBONAMENTO della Stagione. Il Gruppo IL GABBIANO (F.I.T.A.) presenterà la commedia-giallo INTRIGO, da “Giallo Canarino” di Mario Pozzoli, adattamento in dialetto triestino e regia di Riccardo Fortuna.



Michele Kuhar è un commediografo in piena crisi d’ispirazione e quando la sua ex-allieva, Roberta Harej, gli fa recapitare un copione di una commedia intitolata “Intrigo”, egli rimane impressionato dall’ottima qualità del manoscritto, che lui definisce perfetto. Decide, allora, di invitare Roberta nella sua residenza-studio, mostrandosi disponibile ad aiutarla nella revisione del lavoro, ma con l’intento di ucciderla e di impossessarsi del testo. Da questo momento si assiste ad un interessante intreccio, al quale partecipano anche un veggente e l’immancabile commissario, fino allo scioglimento ironico e sorprendente dell’intera vicenda, in una commedia dove le cose in realtà non sono quello che sembrano…

Gli interpreti di questa commedia sono (in ordine di apparizione): Roberto Creso, Gabriella Giordano, Monica Parmegiani, Gianfranco Pacco e Claudio Zatti. Luci, scene e fonica a cura del gruppo; Telechiodimartello: Pierre Qualizza; Staff tecnico: Roberto Lanza, Tiziana Urzan; Regia di Riccardo Fortuna.



Il Gruppo IL GABBIANO (F.I.T.A.) andrà in scena al Teatro “SILVIO PELLICO” di via Ananian i giorni 26-27-28 ottobre 2018 e 2-3-4 novembre 2018, venerdì e sabato alle ore 20.30 e domenica alle ore 16.30 (ampio parcheggio fino ad esaurimento posti).



Prevendita biglietti alla Cassa del teatro un’ora prima dello spettacolo (040.393478) e al TICKETPOINT di Corso Italia 6/c (1° piano) dove continua la Campagna Abbonamenti della Stagione 2018/2019 che comprende 10 commedie una delle quali offerta ad ingresso gratuito da Banca Mediolanum.



Si possono sottoscrivere abbonamenti a Turno Libero e a Turno Fisso (1°Venerdì LA PRIMA e 2° Venerdì, 1° e 2° Sabato, 1a e 2 a Domenica).

Le tariffe popolari de L’ARMONIA, grazie al contributo dello sponsor Banca Mediolanum, rimangono invariate rispetto la scorsa Stagione. L’abbonamento alle 10 commedie in Cartellone viene offerto: INTERO a € 70,00, RIDOTTO a € 60,00 (riservato agli spettatori con meno di 25 o più di 65 anni, e a coloro che lo acquisteranno presso i Circoli Aziendali e le Associazioni culturali, ricreative, sportive, ecc.), ABBONAMENTO SPECIALE del 1° Venerdì LA PRIMA € 55,00 e l’ABBONAMENTO SPECIALE SCUOLE a € 20,00 (4 spettacoli) per offrire ai bambini e ai ragazzi (dalla Scuola Primaria all’Università) l’opportunità di assistere agli spettacoli de L’ARMONIA ad un prezzo veramente speciale.

Per la Stagione 2018-2019 è stata rinnovata la convenzione con la COOP Alleanza 3.0 che offre a tutti i possessori della carta Socio Coop una tariffa speciale: ABBONAMENTO RIDOTTO € 60,00 esteso a tutte le fasce d’età e BIGLIETTO SPECIALE RIDOTTO € 8,00. I vantaggi dedicati ai Soci COOP Alleanza 3.0 continuano anche fuori dai supermercati.



