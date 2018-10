Notizie > Incontri > 21 Ottobre 2018



All'auditorium del Museo Revoltella si presenta il volume il romanzo “Trieste Oltre” di Umberto Zuba

Trieste (TS) - Lunedì 22 ottobre 2018 alle ore 17.00 presso l'Auditorium Marco Sofianopulo del Civico Museo Revoltella di via Diaz, 27 a Trieste verrà presentato il romanzo “Trieste Oltre” di Umberto Zuballi (editore ITALO SVEVO Trieste - collana Germogli dell’Accademia degli Incolti). La presentazione, a ingresso libero e aperta al pubblico, prevede un saluto del principe dell’Accademia degli Incolti Prof. Riccardo Scarpa e interventi del Sindaco di Trieste, Roberto Dipiazza e del Direttore della SISSA Prof. Stefano Ruffo. Modererà l’incontro Alberto Gaffi, editore ITALO SVEVO Trieste. Sarà presente l’autore.



“Un giorno lungo 22 secoli; in una giornata della vita sentimentale di una ragazza triestina scorre la storia della nostra città” scrive nelle note di copertina il Sindaco di Trieste, Roberto Dipiazza.



"Il libro - spiega l'autore - attraverso 14 personaggi di fantasia percorre la storia di Trieste dalla conquista romana ai giorni nostri. Gli episodi sono quelli essenziali, dalla dedizione all'Austria alla I Guerra mondiale, dallo sviluppo del porto alla Sissa. Alcuni di essi sono altamente drammatici, come la promulgazione delle leggi razziali, l'occupazione titina e l'esodo da Pola. Il tutto visto attraverso gli occhi di comprimari e filtrato dalla fantasia di una ragazza di oggi".



Nell'occasione, contestualmente alla presentazione del primo volume uscito per i tipi della nuova collana, saranno presentati per la prima volta al pubblico la nuova e specifica casa editrice che proseguirà il lavoro di start up svolto da Gaffi Editore in Roma S.r.l. in questi ultimi anni e il Collegio d'indirizzo editoriale della la "ITALO SVEVO" S.r.l.s..



La “ITALO SVEVO”, nata il lo scorso settembre come figura giuridica autonoma e indipendente dalla Gaffi, ha sede legale a Trieste in Via di Torrebianca, 21 e svolgerà tutte le sue attività editoriali dal Friuli Venezia Giulia (come socia AIE). La prima uscita pubblica è stata quella a Pordenonelegge dov'erano presenti tre autori della collana Piccoli libri, grandi storie - la Piccola biblioteca di letteratura inutile della ITALO SVEVO (Lisa Ginzburg, Andrea Cortellessa e Raffaele Manica) e l'editore, Alberto Gaffi.



"La società editrice triestina - commenta con soddisfazione Alberto Gaffi - nasce oggi a Trieste dopo cinque anni di rilancio dello storico marchio da me effettuato con la Gaffi editore in Roma, ma ora i tempi sono maturi per una sua indipendenza societaria radicata completamente nella capitale giuliana".





SINOSSI



“Trieste Oltre”



L’autore è stato un magistrato e dopo decenni di toga, che significa fare giustizia e dare giustizia spogliandosi delle proprie idee e dei propri sentimenti, ha sentito il bisogno di esprimere le sue libere interpretazioni della sua città. Trieste. Al suo primigenio intento d’analisi si è aggiunta l’incontenibile passione per queste genti, che come una donna affascinante e capricciosa, lo hanno fatto arrabbiare diciassette volte al giorno e rinnamorare altre diciotto. Sono quattordici i personaggi del passato che intrecciano la loro vita con una semplice vicenda sentimentale della giovane Alessia, studentessa triestina di storia. L’episodio, che vede Alessia trovarsi alle prese con uno strano comportamento del fidanzato Cosimo, s’intreccia con le vite del passato che s’insinuano nel presente. I racconti, ambientati in varie epoche, elegantemente cuciti, creano una sorta di time elevator che, andando su e giù per la storia svelano l’evoluzione da Tergeste a Trieste.



Umberto Zuballi, di origini istriane, è un magistrato amministrativo in pensione; dopo aver lavorato a Venezia, Pescara e a Trieste, dove ora vive, promuove vari incontri fra giudici e studiosi di diritto nei Balcani e in particolare in Slovenia e Croazia. Le sue fonti d’ispirazione sono molte; Zuballi si è abbeverato a varie polle, in particolare quelle musicali dove grazie a Mozart, ha percepito la piena gioia della vita e grazie a Bach ha appreso la capacità di sfiorare il divino, di scavare nelle profondità dell’animo umano cercando come Bach nella “Passione secondo San Matteo” di non limitarsi allo sguardo di superficie, ma di andare oltre. Forte lettore, prima che scrittore, ha fra i numerosi libri di riferimento il capolavoro di Dostoevskij “I demoni” per l'acutezza del pensiero espresso, “Danubio” di Magris per il senso di universalità, le prose di Leopardi per la loro funzione di faro morale e ultima, ma non ultima per importanza, la poesia dedicata al figlio da Rudyard Kipling “If”.



INFO/FONTE: RESPONSABILE COMUNICAZIONE "ITALOSVEVO"