Sapori del Carso: escursione "Percedol e dintorni"con i Curiosi di natura

Trieste (TS) - Nell’ambito della manifestazione gastronomica “Sapori del Carso”, domenica 21 ottobre la cooperativa Curiosi di natura inaugura quattro escursioni domenicali alla scoperta degli ambienti e prodotti del Carso, con letture dal vivo e la possibilità di degustazioni. L’iniziativa, “Piacevolmente Carso - Natura e gastronomia”, è in collaborazione con l’SDGZ-URES (Unione regionale economica slovena) e “Sapori del Carso”.



Domenica 21 s’inizia con “A Percedol e dintorni”: dalle 9.30 alle 13 visita a una delle doline più profonde e caratteristiche del Carso triestino. Soggetta a tutela ambientale, lunga 400 metri, larga 270 e profonda 37, ospita un ampio stagno circondato da carpini bianchi e cerri. La passeggiata proseguirà poi sull'altipiano circostante, fra pini, querce e prati, rocce calcaree e grotte. Si arriverà fino ai “campi solcati” tra Opicina e Monrupino: delle distese di rocce scavate e modellate dalla pioggia. Un percorso facile, quasi in piano, su sentieri sterrati, con letture dal vivo.



Al termine possibilità di gustare i “Sapori del Carso” presso i ristoratori convenzionati, con uno buono sconto del 10%.



Ritrovo alle 9.10 all’ingresso della dolina di Percedol, sulla Strada Provinciale n. 9 (Via di Monrupino), raggiungibile da Trieste con il bus n. 42.



L’uscita successiva sarà domenica 28 sul Monte Brestovec, nel goriziano: sui luoghi della Grande Guerra, fino alle trincee e fortificazioni sulla cima del monte. Con letture a tema storico. Ritrovo alle 9.10 davanti alla trattoria di Devetachi, a Doberdò del Lago, lungo la Strada del Vallone per Gorizia (Statale 55).



Per le escursioni sono consigliate scarpe da trekking o antiscivolo, e si raccomanda la prenotazione. Costi: 8 euro gli adulti; 5 i minori di 14 anni; gratis i minori di 6 anni.



Informazioni: www.curiosidinatura.it, cell. 340.5569374, email curiosidinatura@gmail.com



“Sapori del Carso” è realizzato dall’SDGZ-URES, con il contributo della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia e Spirit Slovenia. Programma completo sul sito web www.saporidelcarso.net.





INFO/FONTE: Ufficio Stampa cooperativa Curiosi di natura