Cultura > Arte > 19 Ottobre 2018



Incontro di poesia, musica e arte per il finissage della mostra "Tracce d’assenza"

Trieste (TS) - Sabato 20 ottobre, alle ore 18, in piazza Unità d’Italia 4, alla Sala Comunale d’Arte, nel contesto della mostra "Tracce d’assenza" di Vanni Cantà, si svolgerà un incontro di poesia, musica e arte: i poeti Loredana Bogliun, Mirko Cremasco, Marko Kravos, Gabriella Musetti, Giovanni Verona, Rodolfo Zucco leggeranno alcuni loro versi. La serata sarà presentata da Enza del Tedesco, docente di Letteratura italiana contemporanea presso l’Università di Trieste e sarà completata da alcuni liberi interventi musicali di Gastone Guerra.



L’incontro tra sei poeti che operano sul territorio giuliano, sloveno, istriano e veneto, con idiomi e stili diversi, nasce dalla coscienza che la poesia contribuisce a forgiare e temprare ai valori della vita comunitaria. Sarà soprattutto una festa della poesia e dell’arte, costruita sul filo rosso del tema dell’assenza come nostalgia, ricordo, sfida, silenzio o riscrittura, come segno di una presenza paradossale, insistita nel senso della traccia, del limite, del vuoto o della ricerca di un pieno che mai può essere colmo.



I sei poeti

Loredana Bogliun nasce a Pola nel 1955. Scrive nell’antico idioma della città di Dignano, lingua autoctona preveneta che si colloca nel particolare contesto storico e linguistico dell’Istria sud-occidentale. Ha pubblicato varie raccolte – apprezzate da autori e critici d’eccezione come Loi, Zanzotto e Brevini –, fra cui Graspi/Grappoli (2013) e sfisse/fessure spiragli (Edizioni Confine 2016).

Mirko Cremasco è nato a Vicenza, città dove vive e lavora. Assieme alla graphic designer Patrizia Peruffo e all'artista Giusto Pilan, ha fondato l'Associazione Culturale "Le Cinigie" che si occupa di promuovere l'arte e la poesia. Con "Le Cinigie" ha pubblicato libri d'arte in versione bilingue italiano / francese, coinvolgendo artisti e poeti di fama internazionale. Tra le sue pubblicazioni: A colpi lenti di remo (“La Vencedora” 2015), Fuochi (Pulcinoelefante editrice), i libri d'artista "Giardini Silenti" (2016) e “Marée”, (Le Cinigie 2016), la raccolta Le Intermittenze della Pioggia (Campanotto 2017). È stato tra i finalisti del Premio letterario di Camaiore 2018.

Marko Kravos è poeta di lingua slovena. Le sue liriche sono state tradotte in italiano, inglese, tedesco, francese, spagnolo, russo, serbocroato, macedone, albanese, polacco, ceco, ungherese, greco, bulgaro, romeno, georgiano e galiziano. Leggerà opere in sloveno e in traduzione italiana. Tra i suoi titoli in italiano: Il richiamo del cuculo (Campanotto 1994), Le tracce di Giasone: poema in cinque tempi con epilogo (Hefti 2000), Quando la terra cresceva ancora (Consorzio culturale monfalconese - Mohorjeva dru┼żba 2001), Sui due piedi (En plein officina 2001), Il corno d'oro, (Galeb - Novi Matajur 2003).

Gabriella Musetti è poeta molto attiva in ambito triestino e nazionale. Organizza “Residenze Estive” - Incontri internazionali di poesia e scrittura a Trieste e nel Friuli Venezia Giulia. Dirige “Almanacco del Ramo d’Oro, Nuova serie”, semestrale di poesia e cultura. È socia della Società Italiana delle Letterate. Ha fondato, insieme ad altre, la casa editrice Vita Activa. Collabora a diverse riviste letterarie. È presente in alcuni testi e antologie critiche.

Giovanni Verona è nato a Rovigo e è docente presso il Conservatorio di Musica di Vicenza. Ha pubblicato la raccolta poetica Profumato d’elicriso il gesto di commiato, con disegni di Vanni Cantà (Grafica Atestina 2012)

Rodolfo Zucco è poeta e docente di Letteratura italiana presso l’Università di Udine. Come poeta, ha pubblicato, nel 2017, la raccolta Bubuluz per le edizioni del Verri.



La mostra

Vanni Cantà espone oltre una ventina delle sue opere recenti, su tela e su carta, tutte con soggetti astratti in cui è prevalente l’utilizzo di pastelli a cera su fondo acrilico.

Con segno sofferto, cancellato e riproposto quasi a voler cercare un’immagine che, anche quando si accenna, subito si cela allo sguardo, Cantà utilizza supporti materici tradizionali e carica le opere di evocazioni e sintesi pittoriche novecentesche. Ne rimane l’idea di una fragilità diffusa cui fa da contraltare una totalità che si impone come luogo dell’enigma e della bellezza.



Resterà aperta fino al 21 ottobre con i seguenti orari: feriali e festivi: 10-13 e 17-20.



