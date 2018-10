Notizie > Incontri > 18 Ottobre 2018



Alla Fondazione Friuli la presentazione del videofilm "Il Caffè di Dioniso"

Udine (UD) - IL SUONO DI PAN N. 9 – IL CAFFE’ DI DIONISO è un progetto didattico assai articolato, costituito da laboratori, prove aperte, lezioni-concerto, seminari, allestimento e realizzazione di un music drama tutto incentrato sul tema delle origini mitologiche e storiche africane della musica afroamericana. Venerdì 19 ottobre, alle ore 18, presso la sala riunioni della Fondazione Friuli, a Udine, in via Manin 15, verrà presentato il videofilm con la regia di Marco Maria Tosolini, ideatore e coordinatore di tutto il progetto, prodotto dall’associazione “Musicologi” e realizzato da “Upon a Dream”. Nell’occasione interverrà il presidente della Fondazione Friuli Giuseppe Morandini.



Quello de IL SUONO DI PAN N. 9 – IL CAFFE’ DI DIONISO è un vero e proprio viaggio in queste fortissime suggestioni attraverso il mezzo audiovisivo, dove quest’ultimo può essere usato come efficace e dinamico strumento didattico destinato, però, a chiunque sia incuriosito dalla talvolta insospettabile ricchezza di queste culture. Il videodocumento offre, in pratica, una organizzata sintesi dei momenti più salienti del music drama – protagonista la “Blue Mystic Band” e studenti di vari Istituti superiori, Convitto nazionale “P. Diacono”, Civica Accademia “N. Pepe”, Università di Udine e Conservatorio di Trieste - che racconta della lotta fra tre divinità per impossessarsi di una caffè “magico”, capace di trasmettere inusitati poteri, dove si alternano momenti didattici, brevi contributi e commenti di operatori e studenti coinvolti in questa ricca operazione di arte, cultura, didattica ai livelli più avanzati. Tutto ciò non sarebbe stato possibile senza il sostegno di decine di prestigiose realtà pubbliche e private, capaci di comprendere i significati profondi e, forse, anche urgenti di questa operazione divulgativa ed educativa destinata soprattutto al mondo scolastico ed accademico.