Notizie > Incontri > 15 Ottobre 2018



“Esterno/Giorno” va in Friuli sui set dei film "La Grande Guerra" e "Il confine"

Udine (UD) - In occasione del centenario della Grande Guerra l’associazione "Casa del Cinema" di Trieste organizza un tour speciale dedicato interamente ai film di argomento bellico anche in occasione del centenario, senza dimenticare pellicole su altre tematiche girate negli stessi luoghi. Un'occasione ulteriore per collegare il cinema alla storia e al territorio.

L’itinerario prevede la visita alla Cineteca del Friuli, la gita in pullman e in parte a piedi nella zona tra Gemona e Venzone sulle tracce del film "La Grande Guerra" di Mario Monicelli (1959) e della fiction Rai che celebra il centenario della Grande Guerra "Il Confine" di Carlo Carlei.



Una delle mete sarà Sella Sant'Agnese dove sono stati girati il film di Mario Monicelli, una sequenza di Yesterday Once More” (2004) di Johnnie To e il documentario I sentieri della gloria (2004) di Gloria de Antoni, viaggio sui luoghi del film di Monicelli e nel 2011 Missione di pace di Francesco Lagi. Nell'area sono state realizzate scene anche di Addio alle armi, La frontiera di Franco Giraldi, La ragazza e il generale (1967) e altri.



Il 4 novembre avremo un ulteriore ospite speciale per un approfondimento storico insieme a Alberto Vidon, esperto e studioso della Prima Guerra Mondiale.



LE PASSEGGIATE:

Sabato 20 ottobre alle ore 10.30 partenza da Gemona (Cineteca del Friuli- Archivio cinema)

Domenica 4 novembre alle ore 10.30 partenza da Gemona (Cineteca del Friuli- Archivio cinema) in collaborazione con èStoria

Non è previsto il pranzo, consigliamo di portarsi pranzo al sacco.

Il rientro è previsto per le ore 16.00 a Gemona.

Il costo del tour è di 25€ a persona.

Informazioni e prenotazioni: esternogiornots@gmail.com +39 3394535962



INFO/FONTE: Ufficio Stampa "Passeggiate di Esterno/Giorno"