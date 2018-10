Cultura > Teatro > 11 Ottobre 2018



L'Armonia: il 12 ottobre scade il termine per le riconferme dei turni fissi

Trieste (TS) - Prosegue alla biglietteria Ticket Point di Corso Italia 6/c a Trieste la Campagna Abbonamenti della “34a Stagione del Teatro in Dialetto Triestino”, organizzata e promossa da L’Armonia – Associazione tra le Compagnie Teatrali Triestine (affiliata F.I.T.A. – F.I.T.A.-U.I.L.T. FVG) al teatro “Silvio Pellico” di via Ananian (Trieste).



Dal 264 ottobre 10 commedie in abbonamento, una delle quali offerta ad ingresso gratuito da Banca Mediolanum, per un Cartellone di spettacoli divertenti e variegati nei temi e nei generi: dalla commedia brillante, al giallo, alla commedia musicale. Un Teatro all’insegna del divertimento con le Compagnie F.I.T.A. (in ordine di messa in scena): Il Gabbiano, Proposte Teatrali, Amici di San Giovanni, Quei de Scala Santa, Ex Allievi del Toti, I Zercanome, TuttofaBroduei, Compagnia dei Giovani, Bandablanda e la Compagnia de L’ARMONIA.



Si possono sottoscrivere abbonamenti a Turno Libero e a Turno Fisso (1°Venerdì LA PRIMA e 2° Venerdì, 1° e 2° Sabato, 1a e 2 a Domenica) il 12 ottobre scade il termine per la riconferma dei posti a turno fisso della passata Stagione.

Le tariffe popolari de L’ARMONIA per l’abbonamento alle 10 commedie in Cartellone sono: INTERO a € 70,00, RIDOTTO a € 60,00 (riservato agli spettatori con meno di 25 o più di 65 anni, e a coloro che lo acquisteranno presso i Circoli Aziendali e le Associazioni culturali, ricreative, sportive, ecc. e Clienti di Banca Mediolanum), ABBONAMENTO SPECIALE del 1° Venerdì LA PRIMA € 55,00 e l’ABBONAMENTO SPECIALE SCUOLE a € 20,00 (4 spettacoli) per offrire ai bambini e ai ragazzi (dalla Scuola Primaria all’Università) l’opportunità di assistere agli spettacoli de L’ARMONIA ad un prezzo veramente speciale.

È rinnovata la convenzione con la COOP Alleanza 3.0 che offre a tutti i possessori della carta Socio Coop una tariffa speciale: ABBONAMENTO RIDOTTO € 60,00 esteso a tutte le fasce d’età e BIGLIETTO SPECIALE RIDOTTO € 8,00. I vantaggi dedicati ai Soci COOP Alleanza 3.0 continuano anche fuori dai supermercati.



La 34° Stagione de L’ARMONIA gode il patrocinio della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e del Comune di Trieste. L’evento è inserito nel Progetto L’ARMONIA teatro amatoriale finanziato con fondi regionali dalla F.I.T.A. – U.I.L.T. FVG.



INFO/FONTE: Ufficio Stampa L'Armonia