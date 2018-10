Cultura > Teatro > 08 Ottobre 2018



Teatro Pellico: dal 28 ottobre al 16 dicembre la seconda rassegna teatrale "Palcogiovani"

Trieste (TS) - L’iniziativa teatrale rivolta ad un pubblico di giovani e giovanissimi promossa e organizzata dal Comitato Provinciale di Trieste-Gorizia F.I.T.A. viene riproposta al pubblico del Teatro Silvio Pellico (via Ananian 5/2 – Trieste). Si tratta della seconda rassegna teatrale PALCOGIOVANI 2018. La manifestazione è stata creata per dare spazio alle Compagnie amatoriali triestine e regionali che si occupano del teatro rivolto ai bambini e che in questa attività rivolgono la massima attenzione, convinti che andare a Teatro fin da piccoli rappresenti un'opportunità da cogliere per stimolare, arricchire e stuzzicare la fantasia dei giovani spettatori.



Il cartellone di PALCOGIOVANI 2018 è composto da 4 domeniche dal 28 ottobre al 16 dicembre, inizio ore 11.15, ed è realizzato con il sostegno dell’Associazione Regionale F.I.T.A.- U.I.L.T. F.V.G., tramite fondi della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e con la collaborazione dell’Associazione L’ARMONIA.



Gli spettacoli sono:



Domenica 28 ottobre oscuribus e i super mini eroi, con il Teatro Olistico de l’Associazione Magnolia – F.I.T.A. (Trieste), testo e regia di Silvia Padula e Giulia Binali



Domenica 11 novembre NATI SUPERSTAR, Credi in te stesso ed andrà tutto bene, con Tri Fuori Fase dell’Associazione Astro – U.I.L.T. (Pordenone), testo e regia di Jimmy Baratta



Domenica 25 novembre PAROLE ALL’AMO, con la Compagnia Teatro Bandus – F.I.T.A. (Trieste), testo di Giustina Testa, regia di Julian Sgherla



Domenica 16 dicembre NO STE VERZER QUELA PORTA, commedia in dialetto triestino con la Compagnia Bandablanda – F.I.T.A. (Trieste), testo di Gianpacco, regia di Gianpacco e Alenka Devetta



Il costo del biglietto è unico ed è stato fissato a € 5,00 senza prenotazione di posto.



Apertura cassa: un’ora prima dello spettacolo.





INFO/FONTE: Ufficio Stampa comitato provinciale F.I.T.A. di Trieste e Gorizia