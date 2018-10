Notizie > Manifestazioni > 06 Ottobre 2018



Presentato a Roma il 10° Premio internazionale per la sceneggiatura "Mattador"

Roma (--) - L’apertura della decima edizione del Premio Internazionale per la Sceneggiatura Mattador dedicato a Matteo Caenazzo, per giovani che vogliono scrivere e illustrare il cinema, si è svolta nuovamente a Roma, venerdì 5 ottobre, al Writers Guild Italia Coworking.



Come di consueto sono stati illustrati i regolamenti per partecipare all’edizione 2018/2019 e la programmazione dei Mattador Workshop che, anticipati dalla conferenza stampa del 12 ottobre, si svolgeranno dal 18 ottobre al 14 novembre a Trieste per concludersi a Venezia e vedranno coinvolti i vincitori della nona edizione. Tra questi segnaliamo la masterclass di Alessandra Pastore (project manager LAND), Giovedì 18 ottobre 2018 alle ore 18.00 alla Stazione Rogers Riva Grumula 14 TRIESTE dal titolo “Dallo script allo schermo: un’introduzione al mercato audiovisivo internazionale” e, Venerdì 19 ottobre 2018 alle ore 16.30 all’Università di Trieste Aula Magna SSLMIT Via Filzi 14 TRIESTE, la presentazione del 7° volume di Scrivere le immagini. Quaderni di Sceneggiatura con Fabrizio Borin, Mauro Rossi, il regista Alberto Fasulo, il concept designer Daniele Auber.



All’incontro romano, dopo gli interventi di Franca De Angelis (Presidente WGI), Pietro Caenazzo (Presidente Mattador), Vinicio Canton (Direttivo WGI e Tutor), Fabrizio Borin (Direttore Artistico), Mauro Rossi (Responsabile EUT), Maurizio Careddu (Coordinatore Lettori Mattador), Laura Modolo (Vicepresidente), ha preso la parola Tamara Prandi di Cattleya (Sviluppo editoriale e scouting progetti giovani sceneggiatori) che ha sottolineato la disponibilità a prendere in concreta considerazione le sceneggiature vincitrici e quelle della rosa lavori selezionata ogni anno per le giurie del Premio Mattador. Nell’occasione dell’evento, coordinato dal giornalista Pierluigi Sabatti, è stato presentato il 7° volume della collana Scrivere le immagini. Quaderni di sceneggiatura.



Il Premio Mattador è nato dalle passioni e dal pensiero di Matteo Caenazzo, giovane triestino formatosi in Tecniche Artistiche e dello Spettacolo a Ca’ Foscari, scomparso prematuramente nel giugno 2009. La missione di Mattador è quella di far emergere e valorizzare nuovi talenti dai 16 ai 30 anni, offrendo loro la formazione nei mestieri del cinema: accanto ai premi in denaro si svolgono qualificati percorsi dedicati allo sviluppo dei loro progetti - dalla sceneggiatura alla regia, dalla storia disegnata alla stop-motion - svolti insieme a tutor professionisti di livello nazionale ed internazionale.



Partito dallo sviluppo di soggetti cinematografici, percorso aperto più di recente anche alle sceneggiature, il Premio conta più percorsi: Corto86, finalizzato a realizzare cortometraggi e Dolly, dedicata alle sceneggiature disegnate e ha unito le proprie sezioni all'interno di Mattador Workshop, potenziando l'offerta formativa per i partecipanti, con lecture e masterclass pubbliche dedicate al cinema, workshop di animazione stop-motion e con la Scuola di Cinema senza Sedie nell’ambito del progetto collaterale Visioni in Movimento.



Mattador mette in palio un premio di 5.000 euro alla migliore sceneggiatura, un premio di 1.500 euro al migliore lavoro di sviluppo del soggetto e i premi sotto forma di percorsi formativi. I finalisti per il miglior soggetto sono accompagnati da sceneggiatori in un percorso di sviluppo dell’idea e della struttura narrativa dei loro lavori, mentre il vincitore della sezione Dolly è affiancato da un concept designer nello sviluppo narrativo della sua storia raccontata per immagini. Il vincitore di Corto86, invece, è seguito da tutor e troupe tecnica in tutte le fasi del processo produttivo del suo cortometraggio, di cui può firmare la regia e il vincitore di Corto86 2018 ha già svolto il percorso formativo in Friuli Venezia Giulia nel mese di settembre con le riprese di “Sulla Sabbia”.



Per maggiori informazioni: www.premiomattador.it.





INFO/FONTE: Ufficio Stampa Premio "Mattador"