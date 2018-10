Cultura > Musica > 05 Ottobre 2018



Ultima puntata del programma radiofonico “Il concerto che vorrei”

Trieste (TS) - Ultima puntata del programma radiofonico “Il concerto che vorrei”, prodotto dalla sede RAI Friuli Venezia Giulia, ideato dal programmista - regista Mario Mirasola con il musicologo Marco Maria Tosolini, docente al Conservatorio Tartini di Trieste e con la collaborazione di un gruppo di studenti del Tartini che ha visionato elenchi e ascoltato centinaia di bobine scegliendo i brani diventati file audio, e quindi entrati nel “cuore” del programma grazie al Dipartimento di Nuovi Linguaggi, Percussioni e Tecnologie Musicali del Tartini coordinato da Pietro Polotti. Sabato 6 ottobre alle 11.30 sulle frequenze di Radio RAI Friuli Venezia Giulia e in streaming sul sito www.sedefvg.rai.it, una puntata pregna di gioielli musicali e artistici.



In studio Tamara Stanese intervistata sulla vocalità e sulla poetica di Aldo Danieli, Massimiliano Doninelli sull’opera di Giorgio Cambissa – sulla cui figura tutta da rivalutare sta curando un volume e ne dirige le musiche in contesti internazionali – e lo stesso Aldo Danieli, un grande direttore di coro, compositore e fine pianista. Gli studenti Giacomo Foti e Jassica Marra propongono musiche di Cecilia Seghizzi, Cambissa, Verdi e Danieli stesso oltre a far ascoltare due loro composizioni “a tema” in prima assoluta.





INFO/FONTE: Ufficio Stampa Volpe&Sain