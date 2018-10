Cultura > Musica > 03 Ottobre 2018



Il duo Sossai-Bolla inaugura la rassegna "Un aperitivo classico a Palazzo Attems"

Gorizia (GO) - "Un aperitivo classico a Palazzo Attems". Al via nella storica dimora goriziana, con ingresso aperto alla città, un poker di concerti divulgativi – promossi dall’associazione Chamber Music Trieste e curati dalla musicologa Fedra Florit – di grande forza comunicativa cui farà seguito un ottimo brindisi con i vini offerti da Livio Felluga.



Primo appuntamento venerdì 5 ottobre alle 17.30 a Palazzo Attems con il duo Sossai-Bolla in “La Grande Guerra tra suoni e immagini”: Dino Sossai al violino e Michele Bolla al pianoforte, eseguiranno La leggenda del Piave di E. A. Mario (Giovanni Ermete Gaeta) con l’arrangiamento. di Domenico Sossai; la Sonata in la maggiore op.17 di Ildebrando Pizzetti e la Sonata per violino e pianoforte di Leos Janácek.



Dino Sossai collabora in qualità di prima parte o solista con importanti compagini orchestrali italiane ed estere: dal Teatro alla Scala di Milano al Teatro La Fenice di Venezia, dal Teatro Lirico di Cagliari al Teatro Lirico Giuseppe Verdi di Trieste, all’Orquestra Simfònica del Vallès di Sabadell (Spagna), all’Orchestra della Fondazione “Arturo Toscanini” di Parma, alla Mahler Chamber Orchestra, all’Orchestra di Stato di Sumen (Bulgaria). È violinista del Quartetto “Quadro Veneto” con il quale ha vinto importanti premi in concorsi internazionali di musica da camera, tra cui Premio Città di Pinerolo e Chamber Music Competition Osaka, esibendosi in sale prestigiose in Italia e all’estero. Suona un violino Enrico Ceruti del 1871.



Michele Bolla ha vinto molti premi in concorsi solistici nazionali (Osimo, Albenga, Taranto, Città di Treviso) e internazionali (Sydney International Piano Competition, Concorso “M. Marcoz” di Aosta, Concorso “E. Porrino” di Cagliari, Concurso Internacional de Piano “Ciudad de Ferrol”, Concorso “Premio Sassari”). Con il Quartetto “Quadro Veneto” ha vinto importanti premi in concorsi internazionali di musica da camera (Osaka Chamber Music Competition, Premio Trio di Trieste, Concorso Internazionale Città di Pinerolo) e si è esibito in Italia e all’estero. Ha collaborato con solisti e cantanti di fama internazionale, prime parti soliste dei maggiori Teatri italiani e importanti direttori d’orchestra.



Ingresso libero.



Info: www.acmtrioditrieste.it





INFO/FONTE: Ufficio Stampa Volpe&Sain