Torna "Draga in Festa", una giornata di agricultura sostenibile, alimentazione e ambiente

San Dorligo della Valle (TS) - Dopo il crescente successo delle passate edizioni torna anche nel 2018, per il quarto anno, l'evento promozionale a ingresso libero “Draga in Festa”, agricultura sostenibile, alimentazione, ambiente, società in programma a Draga S. Elia (TS) domenica 30 settembre dalle ore 10.00 alle ore 18.00 in collaborazione con le realtà associative del territorio. Per un'intera giornata, gli abitanti di Draga aprono i cortili alla convivialità offrendo i prodotti e i frutti della loro creatività.



L’obiettivo di quella che si configura come una vera e propria festa è quello di avvicinare e sensibilizzare le persone di tutte le età sulla realtà costituita da Draga S. Elia, bellissimo borgo del Carso Triestino, aprendo non solo le porte delle fattorie e delle case private, ma coinvolgendole pure in attività ed escursioni finalizzate alla conoscenza della fauna e della flora, vere ricchezze del territorio e dei suoi abitanti. L'evento coinvolgerà tutto il paese attraverso l'apertura delle abitazioni private dei cittadini che vorranno partecipare offrendo i loro prodotti o illustrando attività di artigianato. Lo spirito dell'iniziativa è infatti quello della convivialità e della condivisione, arricchite da un'attività ludica e informativa curata dalle associazioni operanti sul territorio e con il prezioso contributo dei volontari di Arci Servizio Civile.



Nel parcheggio della locanda “Mario” (dove sarà possibile pranzare o cenare), per tutta la giornata saranno presenti dei banchetti informativi e promozionali e verrà allestito un mercatino di attività artigianali legate al territorio. In caso di maltempo, l'evento verrà rinviato a domenica 7 ottobre.



L'evento, gratuito, si svolge in collaborazione con le realtà associative del territorio e con il patrocinio del Comune di San Dorligo della Valle - Dolina e della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia.





INFO/FONTE: Ufficio Stampa "Draga in Festa"