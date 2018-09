Notizie > Manifestazioni > 27 Settembre 2018



Al via l’11ª edizione del forum mondiale dei giovani “Diritto di dialogo”

Trieste (TS) - Inizieranno venerdì 28 settembre, a partire dalle 9.15, i lavori dell’undicesima edizione del Forum Mondiale dei Giovani “Diritto di dialogo”, che anche quest’anno riunirà a Trieste, nel Dipartimento di Studi Giuridici, del Linguaggio, dell’Interpretazione e della Traduzione (via Filzi, 14) fino al 30 settembre, una cinquantina di giovani studiosi dai 18 ai 35 anni, provenienti da ogni angolo del globo.



Realizzato dall’associazione "Poesia e Solidarietà", con la consulenza scientifica del Centro Internazionale di Studi e Documentazione per la Cultura Giovanile e con il patrocinio della Commissione Nazionale UNESCO e dell’Università di Trieste, il Forum quest’anno si concentrerà sul tema “Etica della complessità/Complessità dell’etica”. Nell’auditorium e nelle aule di via Filzi 14 si succederanno fin dal mattino, suddivise per sessioni, 50 voci provenienti da 32 diversi Paesi, che esploreranno il tema dell’etica e dei valori in rapporto al potere, all’economia, al turismo e alla mobilità, alla cittadinanza, alla comunicazione e all’educazione. Tutti gli interventi saranno proposti in lingua inglese o italiana, con traduzione simultanea (o consecutiva) rispettivamente in italiano e in inglese. Le plenarie saranno in diretta streaming.



Ai contributi dei giovani studiosi si affiancheranno due appuntamenti dedicati ai giornalisti, riconosciuti dall’Ordine nazionale per il conseguimento di crediti formativi. Nel primo, in programma venerdì 28 settembre alle 16.30, si discuterà di “Turismo etico” insieme a Maurizio Davolio, presidente dell’Associazione Italiana Turismo Responsabile, Roberta Biagiarelli, attrice e documentarista, e molti altri ospiti internazionali, moderati dalla giornalista Cristina Favento. Nel secondo, che si terrà sabato 29 settembre alle 11.30, ci si confronterà invece sul tema “Città e Cittadinanza” con Francesco Auletta, Responsabile Aries per lo sviluppo di impresa, Fabiana Martini e Martina Vocci, giornaliste, e altri partecipanti al Forum.



Il Forum, che proseguirà anche sabato 29 settembre e si concluderà domenica 30, è aperto nelle sessioni plenarie a tutti coloro che vogliono partecipare al dibattito. Tutti gli interventi saranno proposti in lingua inglese o italiana, con traduzione simultanea (o consecutiva) rispettivamente in italiano e in inglese. Le plenarie saranno in diretta streaming.



Il Forum “Diritto di Dialogo” fa parte di un ampio progetto per la cultura giovanile che ha ottenuto riconoscimenti importanti a livello nazionale e internazionale. E’ realizzato grazie al contributo della Regione Friuli Venezia Giulia, Assessorato alla Cultura, della Banca Popolare di Cividale, della Duemilauno Agenzia Sociale, delle Fondazioni Casali, gode della media partnership de Il Piccolo, ed è diversamente sostenuto con collaborazioni e partnership da molti altri enti a livello nazionale e internazionale. In particolare l’Università di Trieste e il Centro Internazionale di Studi e Documentazione per la Cultura Giovanile lo affiancano come cuore del grande progetto di promozione della cultura giovanile che ha in Trieste e nella Regione Friuli Venezia Giulia il suo epicentro.



Per maggiori informazioni sul programma e per seguire i lavori del Forum: www.castellodiduinopoesia.org o pagina FB del WorldYouthForumTrieste.





INFO/FONTE: Ufficio stampa Forum Mondiale dei Giovani “Diritto di Dialogo”