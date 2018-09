Cultura > Teatro > 26 Settembre 2018



Rossetti: entro il 28 settembre le conferme degli abbonamenti e inizio prevendite

Trieste (TS) - Si conclude venerdì 28 settembre la prima importante fase della campagna abbonamenti del Teatro Stabile del Friuli Venezia Giulia: c’è infatti tempo fino a questa settimana per confermare il proprio posto nel caso di abbonamenti “a turno fisso”.



Lunedì 1 ottobre i posti non riconfermati verranno messi in vendita, per i nuovi abbonati.

Rimangono naturalmente in vendita tutte le altre formule d’abbonamento che sono davvero molte e adatte alle più diverse esigenze del pubblico: le informazioni sono disponibili in tutti i punti vendita del Teatro Stabile regionale.



Ma con ottobre l’apertura della Stagione si avvicina e si rincorrono scadenze fondamentali in biglietteria: attenzione dunque alle prime sessioni di prevendita e prenotazione.

Martedì 2 ottobre si avvierà la prelazione per gli abbonati “stelle” e giovedì 4 ottobre si aprirà la vendita dei biglietti a tutti gli interessati per “I Miserabili” di Victor Hugo con Franco Branciaroli e la regia di Franco Però, per “(Tra parentesi) la vera storia di un’impensabile liberazione” spettacolo di e con Massimo Cirri e Peppe Dell’Acqua, “Filumena Marturano” con la regia di Liliana Cavani, i primi appuntamenti del cartellone Prosa. Per il programma dei Musical vanno in prevendita nelle stesse date due titoli che scatenano molta aspettativa come “Ghost” che arriva a Trieste in esclusiva per l’Italia e nell’edizione originale inglese, e “We Will Rock You” il musical dei Queen.

Anche per il cartellone Altri Percorsi si apre una prevendita: per “A Night in Kinshasa” in cui Federico Buffa ripercorre le gesta del grande Muhammad Ali.



Oltre che alle Biglietterie, ai diversi punti vendita e circuiti dello Stabile regionale, gli interessati possono ricevere ulteriori informazioni e accedere alla prenotazione e all’acquisto dei biglietti tramite il sito www.ilrossetti.it.





INFO/FONTE: Ufficio Stampa Teatro Stabile del Friuli Venezia Giulia