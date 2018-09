Cultura > Film > 20 Settembre 2018



Cinema, “Sembra mio figlio”: incontro all'Ariston con la regista Costanza Quatriglio

Trieste (TS) - Il film “Sembra mio figlio” (Italia, Croazia, Belgio, 2018) di Costanza Quatriglio sarà proiettato in prima visione al Cinema Ariston da giovedì 20 settembre. La regista palermitana Costanza Quatriglio sarà presente nella serata di sabato 22 settembre alle ore 21.00.



L’incontro con il pubblico, organizzato da La Cappella Underground in collaborazione con FVG Film Commission e associazione Casa del Cinema di Trieste, sarà moderato dalla giornalista Beatrice Fiorentino (Il Piccolo, SNCCI).



Il film, storia di un viaggio tra oriente e occidente nel perdersi e ritrovarsi di una madre e dei suoi figli, è stato girato per quattro settimane a Trieste e in Friuli Venezia Giulia, prima di trasferire i set a Bari e in Iran.



Informazioni sul sito web www.aristoncinematrieste.it e sulla pagina facebook cinema.ariston.trieste.





INFO/FONTE: Ufficio Stampa La Cappella Underground - Trieste