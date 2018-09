Cultura > Teatro > 18 Settembre 2018



L'Armonia: al Pellico si presenta la 34ª stagione del teatro in dialetto triestino

Trieste (TS) - Domenica 23 settembre 2018, alle ore 18, al Teatro “SILVIO PELLICO” di via Ananian a Trieste avrà luogo la presentazione al pubblico della 34ma STAGIONE DEL TEATRO IN DIALETTO TRIESTINO organizzata e promossa da L’ARMONIA - Associazione tra le Compagnie Teatrali Triestine.



Le Compagnie inaugureranno la Stagione 2018-2019 con la riproposta di uno spettacolo che nasce da un gioco teatrale che L’ARMONIA ha importato direttamente da Parigi alla fine della tournee di “Les Petit/ Petit nell’Europa Orientale” nel 2002.

“BOCAL”, così si chiama il gioco, prende il nome dal termine che in tutta l’area mediterranea indica un contenitore domestico. E lo spettacolo in questione è proprio un contenitore, perché racchiuderà una serie di piccoli lavori teatrali scritti, messi in scena e rappresentati dagli artisti de L’ARMONIA e dai suoi ospiti nell’arco di due giorni.

I lavori del BOCAL inizieranno sabato 22 settembre 2018 alle ore 9.00 presso la saletta della Tipografia Hammerle (Via Maiolica, 15/a - TS) con gli autori, per concludersi con la rappresentazione teatrale di domenica 23 settembre, ore 18, al Teatro “SILVIO PELLICO”.

Questa edizione del gioco teatrale viene dedicata con affetto alla memoria di SIRO ovvero il poeta e scrittore Giancarlo Sirotich che L’ARMONIA ebbe il piacere di avere come autore in più di una edizione del “BOCAL” stesso.



Ospite del pomeriggio teatrale di domenica 23 sarà il CORO DIAPASON diretto dal M° Riccardo Cossi che presenterà alcune delle più belle canzoni triestine.



INGRESSO GRATUITO fino ad esaurimento posti.



La 34ma STAGIONE DEL TEATRO IN DIALETTO TRIESTINO si svolge con il Patrocinio della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e del Comune di Trieste, ed è inserita nel Progetto L’ARMONIA TEATRO AMATORIALE finanziato con fondi regionali dalla F.I.T.A. – U.I.L.T. FVG.



INFO/FONTE: Ufficio Stampa L'Armonia - Trieste