Notizie > Manifestazioni > 16 Settembre 2018



Rossella Postorino, Premio Campiello 2018, apre la 17ª edizione di "Pordenonelegge"

Pordenone (PN) - Sarà Rossella Postorino, neovincitrice del Premio Campiello 2018 con “Le assaggiatrici” (Feltrinelli), la protagonista della serata di apertura della 17ª edizione di Pordenonelegge, la Festa del Libro con gli Autori in programma dal 19 al 23 settembre. Appuntamento alle 21 a Pordenone, nel Convento di San Francesco, per un talk condotto dal direttore artistico di Pordenonelegge Gian Mario Villalta. Interverranno anche Matteo Zoppas, Presidente della Fondazione Il Campiello e di Confindustria Veneto, e Carlo Nordio, Presidente della Giuria dei Letterati.



Rossella Postorino presenterà il suo libro anche in occasione del dialogo con Mariapia Veladiano in programma domenica 23 settembre (ore 15,30, Auditorium Vendramini). Conduce Chiara Valerio.



Anche quest’anno, dunque, Pordenonelegge inaugura le sue serate nel segno di un gemellaggio letterario consolidato con il Premio Campiello. Una partnership che si rinnova anche per il Premio Campiello Giovani 2018: giovedì 20 settembre sempre nel Convento di San Francesco i riflettori si accenderanno sui cinque finalisti: la vincitrice Elettra Solignani con Alma Di Bello, Vincenzo Grasso, Alessio Gregori e Lorenzo Nardean. Conduce la scrittrice Federica Manzon, ospite speciale Mattia Conti.



La cerimonia di inaugurazione di Pordenonelegge 2018 è in programma mercoledì 19 settembre alle 18.30 al Teatro Verdi, con Susanna Tamaro, Francesca Archibugi, Gian Mario Villalta Alessandro Fo e Federica Magro: l’omaggio al poeta friulano Pierluigi Cappello prevede la presentazione in anteprima del libro “Un prato in pendio. Tutte le poesie 1992-2017” (pp 496, € 16), edito BUR Rizzoli, con le prefazioni di Gian Mario Villalta, Alessandro Fo ed Eraldo Affinati. E del nuovo libro che Susanna Tamaro dedica a Pierluigi Cappello, “Il tuo sguardo illumina il mondo, edito Solferino.



Pordenonelegge 2018 è curato da Gian Mario Villalta (direttore artistico), Alberto Garlini e Valentina Gasparet, ed è promosso dalla Fondazione Pordenonelegge.it.





INFO/FONTE: Ufficio Stampa Volpe&Sain