Le poesie di Saba e Marin protagoniste del programma “Il concerto che vorrei”

Trieste (TS) - Le poesie di Umberto Saba e di Biagio Marin messe in musica da vari autori: questo il suggestivo tema della nona puntata del programma radiofonico “Il concerto che vorrei”, prodotto dalla sede RAI Friuli Venezia Giulia, ideato dal programmista - regista Mario Mirasola con il musicologo Marco Maria Tosolini, docente al Conservatorio Tartini di Trieste. In studio, come sempre, un appassionato team di studenti del Tartini che ha visionato elenchi e ascoltato centinaia di bobine scegliendo i brani diventati file audio.



Sabato 15 settembre alle 11.30 sulle frequenze di Radio RAI Friuli Venezia Giulia e in streaming sul sito www.sedefvg.rai.it, due studenti del Conservatorio “G. Tartini” – Marko Pejatovic e Mabel Troian – saranno i due coconduttori di Marco Maria Tosolini. Con pregevoli letture dal vivo, la puntata vedrà come ospite Tamara Stanese, direttrice di coro e cantante, musicista sensibile, protagonista di molti eventi legati al rapporto fra musica e parola. Composizioni Dallapiccola, De Banfield, Smareglia, Sofianopulo impreziosiscono questa puntata dove vera chicca è la conclusione con Saba che legge Saba.





INFO/FONTE: Ufficio Stampa Volpe&Sain